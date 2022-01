Bloqueio na ponte sobre o arroio Três Forquilhas segue até esta sexta-feira (14).

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) informou que o trecho no quilômetro 3,3 da ERS-417 segue interditado. O bloqueio total ocorre devido ao desprendimento de parte da estrutura que dá acesso ao município de Três Forquilhas.

Iniciado na terça (11), o bloqueio na ponte sobre o arroio Três Forquilhas segue, ao menos, até esta sexta-feira (14), quando técnicos do Departamento devem fazer uma vistoria no local para avaliar a situação. Até lá, os motoristas devem seguir utilizando a estrada municipal para se deslocar até Três Forquilhas.

BLOQUEIO NA ROTA DO SOL

O Daer ressaltou que o bloqueio na ERS-486 (Rota do Sol), no trecho entre os municípios de Itati e Terra de Areia, seguirá até a próxima segunda-feira (17). As interrupções estão sendo realizadas em intervalos de, aproximadamente, 15 minutos das 6h às 8h e das 16h e 30min às 19h.

O objetivo é dar continuidade aos estudos de monitoramento de animais que vivem na Reserva Biológica Mata Paludosa – que são exigidos pelo Ministério Público e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Vale ressaltar que, em fevereiro, devem ocorrer novas alterações no trânsito para a mesma finalidade. Os bloqueios estão programados para acontecer entre os dias 15 e 21/02, nos mesmos horários.

