A Polícia Rodoviária Federal (PRF) emitiu um alerta para os motoristas que vão trafegar pelas estradas gaúchas, devido a presença de gelo em diversas rodovias, o que deixa o piso mais escorregadia e pode provocar mais acidentes. “Nessas condições, o condutor deve reduzir a velocidade e evitar manobras e freadas bruscas”, afirma trecho da nota.

Em alguns locais, o trânsito acabou precisando ser bloqueado, como foi o caso da ERS-45 na Rota do Sol, no trecho entre Tainhas, localidade de São Francisco de Paula, e Caxias do Sul, devido a pista estar congelada por causa da neve. Ao menos quatro veículos foram registrados rodados e saindo da pista da rodovia. Por sorte, ninguém se feriu.

Os agentes do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) chegaram a espalhar sal na pista para ver se o gelo derretia mais rápido. Após mais de quatro horas o trecho foi liberado, mesmo ainda com a presença de gelo no local.

A PRF solicita aos motoristas que, ao perceberem a formação de gelo, a atenção e cuidados de trânsito devem ser redobrados: “A orientação é para reduzir (ainda mais) a velocidade e não parar na via”, ressalta a PRF.

