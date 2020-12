Mesmo em tempos de pandemia, os órgãos de segurança do Estado vão reforçar a fiscalização nas rodovias do Estado durante o feriadão de Natal. Por conta da pandemia, não se trabalha com previsão de tráfego entre os dias 23 e 28 de dezembro desse ano. A expectativa, no entanto, é de aumento de fluxo a partir da tarde de quarta-feira (23) até a noite de quinta (24); e durante a tarde e a noite de domingo (27).

São esperados pontos de lentidão principalmente na BR-290 (Freeway) e na Estrada do Mar. Segundo o comandante do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o coronel José Henrique Gomes Botelho, haverá reforço no efetivo no Litoral Norte. “Tendo por base os feriados de novembro, prevemos para dezembro um deslocamento de pessoas às praias não muito diferente de outros anos, apesar da pandemia”, projeta.

O Departamento de Trânsito do RS (Detran-RS), dentro da Operação RS Verão Total do governo estadual, estendeu a Balada Segura para o Litoral, onde há blitze educativas, com foco na prevenção à Covid-19, e também com ações de fiscalização dos motoristas, junto da Polícia Civil e Brigada Militar. Todas as abordagens serão filmadas. A presença da BM na orla das praias será ampliada, por meio de seis bases móveis comunitárias que estão sendo instaladas em Torres, Capão da Canoa, Xangri-lá, Tramandaí e Cidreira. Já o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) averiguará as condições dos veículos e o cumprimento das regras de ocupação. De acordo com o diretor de Transportes Rodoviários da autarquia, Lauro Hagemann, uma equipe de 34 fiscais monitorarão ônibus, micro-ônibus e vans clandestinas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fará operações integradas com outros órgãos, com reforço nas escalas e policiamento especializado. Helicópteros, drones, motocicletas e tecnologia da informação farão parte da rotina durante a Operação Rodovida 2020/2021, que ocorrerá até 21 de fevereiro de 2021. Lançada no RS na última sexta-feira, a iniciativa terá um foco no trânsito, com atividades de fiscalização, prevenção de acidentes e educação, e ações nas áreas de saúde e infraestrutura. Além disso, continuará no combate ao crime, visando a segurança dos usuários das rodovias, com presença ostensiva dos policiais em ações baseadas em informações de inteligência.

Em parceria com a PRF e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a CCR Viasul iniciou a sua Operação Verão 2020/2021. Entre as ações, está a liberação do acostamento como faixa adicional de tráfego nos dois sentidos da Freeway como forma de auxiliar o trânsito nos locais de maior movimento e de fluxo mais intenso. Realizada em conjunto com a PRF, a liberação acontecerá, quando necessária, do quilômetro 75 (Gravataí) ao quilômetro 26 (Santo Antônio da Patrulha), no sentido Litoral. Já no sentido capital, a liberação será entre os quilômetros 1,5 (Osório) e 75 (Gravataí).

A concessionária prevê ainda a realização da Operação Papa Fila, cobrança antecipada da tarifa de pedágio aos veículos que aguardam na fila das cabines manuais, para agilizar a fluidez no tráfego. Em virtude da pandemia, a CCR Viasul também não faz projeção de movimento da Freeway. A empresa informa, ainda, restrições em algumas faixas por conta de obras nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, das 8h às 22h, e no dia 1º de janeiro de 2021, das 6h às 22h.

Vale ressaltar que os motoristas podem conferir as condições das pistas por meio do Aplicativo CCR Viasul, do site: www.ccrviasul.com.br ou pelo Disque CCR Viasul, no telefone: 0800 000 0290, disponível 24 horas por dia para emergências e informações.

Foto: Alina Souza