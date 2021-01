As principais rodovias gaúchas registraram fluxo intenso no final de semana, tanto em direção às praias gaúchas quanto à Capital. O movimento na BR-290 (Freeway) se acentuou no meio da tarde de domingo (27), quando mais de 25 mil veículos haviam passado pelo posto de pedágio de Gravataí, em direção à Capital.

O fluxo de veículos em direção às praias também foi intenso. Até o começo da noite de domingo, pelo menos 24 mil veículos já tinham passado pelo posto de pedágio de Santo Antônio da Patrulha, no quilômetro 19 da rodovia. Segundo a CCR, 170.712 veículos passaram pela Freeway no sentido Porto Alegre – Osório entre os dias 23 e 27 de dezembro. O maior movimento foi registrado no feriado de Natal (25), quando foram registrados 40,1 mil veículos.

Houve fluxo intenso em outras rodovias, como na BR-101. Até o começo da noite, mais de 13,4 mil veículos haviam passado pelo pedágio de Três Cachoeiras, no sentido Norte, da rodovia. Já nas rodovias estaduais, o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) registrou a presença de 185 mil veículos, entre quarta (23) e sexta-feira (25), sendo 70 mil apenas na véspera de natal (24). Os dados do CRBM contabilizam as ERS 030, 040, 389 (Estrada do Mar), 407 e 486 (Rota do Sol).

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), mesmo com o fluxo intenso não foram registrados congestionamentos. O inspetor Cássio Garcez afirma que o movimento de final de ano historicamente é diferente dos demais feriados uma vez que se estende por mais de uma semana. “Muita gente voltando do interior e do litoral por conta do término do Natal e porque vão trabalhar durante a semana”, destacou.

Entretanto, a quantidade de carros registrados no retorno foi menor. Conforme os dados da CCR, aproximadamente 107,9 mil carros foram registrados retornando para a região Metropolitana até o final de domingo. Já nas estradas estaduais foram registrados 56 mil veículos partindo do Litoral em direção a capital, região Metropolitana e Serra.

Segundo Garcez, o fluxo intenso de veículos deve ser observado nos próximos dias, com muitos automóveis se deslocando, especialmente para o Litoral, para as festas de fim ano. “A BR-290 tem movimento bem carregado em toda sua extensão, principalmente de Porto Alegre a Osório. Até o dia 31 deve registrar maior movimento de veículos”, ressaltou o inspetor da PRF.

A CCR projeta um grande movimento na Freeway no feriadão de Ano Novo. Para controlar e garantir mais segurança aos motoristas, a concessionária desenvolveu algumas ações, entre elas, a liberação do acostamento como faixa adicional de tráfego nos dois sentidos da rodovia, como forma de auxiliar o trânsito nos locais de maior movimento e de fluxo mais intenso. Realizada em conjunto com a PRF, a liberação acontecerá, quando necessária, do quilômetro 75 (Gravataí) ao quilômetro 26 (Santo Antônio da Patrulha), no sentido Litoral. Já no sentido capital, a liberação será entre os quilômetros 1,5 (Osório) e 75 (Gravataí).

FOTO: Mauro Schaefer