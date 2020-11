Dos 36. 252 eleitores aptos a votar em Osório, 26. 259 pessoas foram as urnas para eleger o prefeito, vice e os vereadores que vão representar o Executivo e Legislativo municipal pelos próximos quatro anos (2021-2024). Ao todo, 9.993 eleitores ficaram sem votar, havendo ama abstenção de 27,5%. Além disso, 1.527 pessoas votaram nulo e outras 1.311 votaram em branco.

Na disputa pelo comando da prefeitura local, o atual vereador Roger Caputi (MDB) foi eleito com 56,25% dos votos válidos. Roger e o vice Martin Tressoldi receberam 13. 174 votos, 3.308 a mais que o segundo colocado, Eduardo Renda (Progressistas). O atual vice-prefeito municipal recebeu 9.866 votos. Já o candidato do PSB, Hélio Bogado (Ploter), recebeu 381 votos, o que equivale a 1,63% do total de votos válidos.

Em suas primeiras palavras como prefeito de Osório, Roger falou sobre a responsabilidade de assumir o comando do Executivo local. “Sabemos dos desafios que vamos enfrentar. Vamos pegar uma prefeitura que está estagnada, mas acredito que estamos preparados para fazer um bom mandato”, afirmou Caputi.

O atual vereador municipal ressaltou que vai manter aquilo que está sendo feito de bom, buscando melhorar ainda mais e vai procurar (na medida do possível) resolver todas as necessidades da comunidade osoriense. “Chegou a hora de mostrar serviço. Vamos montar um time qualificado. Voltar a valorizar o servidor (público). Vamos aplicar os nossos projetos e cumprir o que foi prometido”, declarou Roger.