Foi realizada na noite de segunda-feira (25), mais uma edição do ‘Papo com o Prefeito Roger Caputi’. A ação, realizada a cada 15 dias, tem como objetivo aproximar a população do governo municipal. Durante aproximadamente uma hora o prefeito respondeu dúvidas e questionamentos da comunidade osoriense, enviadas por meio das redes sociais.

Antes de começar a responder os questionamentos, o prefeito osoriense aproveitou para ressaltar que a as obras na Lagoa do Marcelino vão ser paralisadas a partir de novembro. A causa é devido ao período de desova das tartarugas que ocorre entre novembro e março. Segundo Roger, pós esse período, as obras devem retornar normalmente.

Veja os principais pontos esclarecidos pelo prefeito Roger Caputi durante a live:

LEGALIZAÇÃO DO PALMITAL – O prefeito esteve reunido na manhã de segunda; juntamente com os vereadores municipais; com o grupo de trabalho que trata da questão da Regularização Fundiária Urbana (Reurb) dessas áreas. “Estamos no início do trabalho. Precisamos da regularização dos locais, para que possa passar a ser responsabilidade do município”, afirmou Caputi.

A Assistência Social já começou o processo de identificação dos moradores. Além desse levantamento, também é necessário serem feitas vistorias de um engenheiro, na questão da planta e topografia da área; e da parte jurídica do município para ver como foram adquiridos os imóveis. Após todos esses processos regularizados, o município vai poder entregar o documento de posse aos moradores. A partir daí a prefeitura vai poder realizar qualquer serviço necessário como a colocação de luz elétrica, a manutenção das vias e outros trabalhos de manutenção.

“É importante ressaltar que essa é uma área privada e cada gasto que for realizado vai ser com recurso público. Mas o importante é que já começou a ser feito e os moradores, aos poucos, vão começar a perceber essa movimentação”, declarou o prefeito.

POSTOS PERMANENTES – Os balneários de Atlântida Sul e Mariápolis, de acordo com o prefeito, vão ter um reforço nas questões de saúde e segurança. Conforme Roger, já está sendo tratada com a Brigada Militar a possibilidade de um aumento no efetivo. Também está em andamento o processo para a reforma da Delegacia de Polícia Civil de Atlântida Sul. Já em relação a saúde, há um projeto para a construção de um novo Posto de Saúde e aumento na equipe de atendimento, devido a demanda com o aumento da população durante a pandemia.

COMPLEXO DAS LAGOAS – A prefeitura segue trabalhando para dar mais atrativos a população osoriense. O Executivo municipal está buscando uma parceria para tomar conta da Lagoa do Peixoto e assim, buscar melhorias para a estrutura. Entre as ideias, está a construção de um acesso para esportistas puderam utilizar a lagoa sem precisar passar pelo local.

Outra região que também vai passar por obras é o complexo da Lagoa do Marcelino. O prefeito afirmou que o Memorial das Águas vai receber manutenção, tendo seu telhado de palha trocado, devido ao auto custo, por um outro material. Também está prevista a recuperação da pista de skate, assim como a recuperação da iluminação do local. “Queremos criar um espaço com segurança, estrutura, lazer, gastronomia e tudo que possa facilitar para que nossa população possa usufruir daquele espaço”, declarou o prefeito Roger.

ROTÁRIAS – A prefeitura deve seguir com a instalação de rotatórias em diferentes pontos da cidade. A ideia é poder evitar acidentes, causando a redução de velocidade em alguns trechos específicos. Além das rotatórias, vão seguir sendo instalados quebra-molas. Caputi garantiu que sabe da necessidade da colocação desses redutores de velocidade, porém ressaltou que, o trabalho vai ser feito, mas “sempre respeitando as finanças do município”.

ESTRADA DA PERUA – A prefeitura recebeu uma proposta para a implantação de um loteamento na região. Caso isso se confirme, o Município poderia realizar uma parceria para realizar a construção de um acostamento ou ciclovia no local, facilitando o acesso de pedestres e ciclistas.

EXPANSÃO DO BAZAR – Um sucesso entre os artesãos e pequenos empresários da cidade, o Bazar é Daqui tem Valor deve ser expandido. A ideia é que sejam realizadas edições em Atlântida Sul. A prefeitura também trabalha com a possibilidade de levar o evento para o Morro da Borússia.

GINÁSIO DO PORTO – Parece que dessa vez vai! A tão espera obra do Ginásio Rutílio Kestering (o Cirão), no Porto Lacustre, finalmente vai sair do papel. De acordo com o prefeito Roger, a ordem que determina o início das obras deve ser assinada nos próximos dias. A empresa responsável pelo serviço vai ser a mesma que construiu a quadra esportiva coberta da Escola José Paulo da Silva, em Atlântida Sul, inaugurada no início de fevereiro desse ano.

Vale ressaltar que, em julho de 2019, foi assinada uma ordem para início das obras de reforma do mesmo ginásio. O termo foi assinado pelo prefeito na época, Eduardo Abrahão, com um investimento de R$ 969 mil. A obra seria realizada pela empresa Ancora Construções e Equipamentos Eireli, de Novo Hamburgo (nos Vales) e tinha o prazo para conclusão de 150 dias (cinco meses).

