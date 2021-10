Foi realizada na noite de segunda-feira (27), mais uma edição do ‘Papo com o Prefeito Roger Caputi’. A ação, realizada a cada 15 dias, tem como objetivo aproximar a população do governo municipal. Durante aproximadamente uma hora o prefeito responde dúvidas e questionamentos da comunidade osoriense, enviadas por meio das redes sociais.

Antes de responder os questionamentos do público, o prefeito Roger comentou sobre a visita do governador Eduardo Leite na cidade entre o final da manhã e início da tarde de segunda. Caputi aproveitou a presença do governador para encaminhar uma série de demandas. Entre elas a construção da quadra coberta da Escola Cônego Pedro Jacobs, na região central do município. Vale ressaltar que o Executivo recebeu uma emenda do deputado Alceu Moreira e agora precisa de apoio do governo gaúcho para iniciar a obra.

Dentro do Programa RS Pavimento, há projetos para duas obras. A primeira é a duplicação da ERS-030, do entroncamento ao Panni, a qual está avaliada em aproximadamente R$ 22 milhões. A outra seria a pavimentação da OS-020, via lateral da Estrada do Mar em direção a Várzea do Padre, com investimento de cerca de um milhão de reais.

Outra pauta debatida no encontro foi a questão da colocação de água do loteamento Serramar. O objetivo é que a Corsan faça a captação, por meio de poços, e atenda os moradores do local, expandindo o abastecimento ao Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE) e a Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO). Além disso, o município estuda, por meio do Negocia RS, utilizar a dívida do Estado para receber uma parte do terreno onde fica Escola Prudente de Morais.

Roger ressaltou que vai falar com a direção da Escola antes de continuar com o procedimento. Caso a área passe o município, a ideia seria utilizá-la para ampliar o complexo da Lagoa do Marcelino, com a construção de um estacionamento maior e a instalação de restaurantes.

QUESTIONAMENTOS DA POPULAÇÃO

Legalização dos terrenos do Palmital – Segundo Roger, essa é “uma demanda antiga da população e um processo lento, que gera muita responsabilidade”. Conforme o prefeito, primeiramente os moradores vão receber a visita de um assistente social, o qual vai fazer um levantamento da quantidade de famílias que moram no local. Além disso, também há a necessidade de vistorias de um engenheiro, na questão da planta e topografia da área; e da parte jurídica do município para ver como foram adquiridos os imóveis. Após todos esses processos regularizados, o município vai poder entregar o documento de posse aos moradores. A partir daí a prefeitura vai poder realizar qualquer serviço necessário como a colocação de luz elétrica, a manutenção das vias e outros trabalhos de manutenção.

Rede de esgoto – Pauta sempre levantada pelos moradores, a prefeitura segue com o processo de negociação com a Corsan para que seja realizado o serviço nas áreas necessárias. A Secretaria de Obras vai fazer um levantamento para ver quais ruas não têm tratamento de esgoto. O prefeito ressaltou mais uma vez que, primeiramente vai realizar a instalação da rede de esgoto para depois arrumar as vias.

Lagoa do Peixoto – Está em andamento o processo de revitalização do espaço. Segundo Roger, um empresário da cidade já se dispôs a assumir a responsabilidade pela manutenção do local, a qual precisa ser efetuada e regularizada para que só então possa voltar a ser liberada a entrada da população.

Praias – A prefeitura garante que até o início da temporada de Verão as praias de Atlântida Sul e Mariápolis vão estar “em condições” de receber os turistas. O prefeito Caputi garantiu que há projetos em andamento para manutenção nas duas praias, assim como a revitalização dos quiosques.

Vale alimentação – Já está em andamento o processo para abertura da licitação da empresa que vai cuidar do Vale refeição dos servidores municipais. Roger Caputi afirmou que até o final desse ano o novo serviço já deve estar em funcionamento.

IPTU 2022 – Não vai haver aumento de cinco ou 10% no valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2022. Porém, o prefeito afirmou que vai haver a correção monetária, a qual é obrigada a ser realizada anualmente. De acordo com o Roger, o indicador que foi utilizado até 2020 para estabelecer o preço do IPTU (o IGPM) vai deixar de ser usado.

O Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) tem aumentado ano após ano, o que contribuiu para o aumento do IPVA em 2021. A ideia é adotar um índice menor: o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), ou até mesmo adotar uma média entre esses três índices (IGPM, IPCA e INPC), os que normalmente são aceitos pelo governo federal.

Antes de encerrar a live, o prefeito destacou a reunião que teve com a empresa G2, responsável pelo estacionamento rotativo. Durante o encontro, que contou com a presença da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Osório (ACIO), foram entregues diversas sugestões a empresa, como isenção de cobrança para idosos e portadores de deficiência física, pelo período de três horas. Segundo Roger, a G2 vai analisar os pedidos e se forem aceitos, as alterações podem começar a valer a partir de outubro.

