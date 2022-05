Romaria à Gruta de Nossa Senhora de Lourdes ocorrerá no domingo

A Diocese de Osório e a Paróquia Nossa Senhora do Amparo de Dom Pedro de Alcântara realizam no próximo domingo (29), a 43ª edição da Romaria à Gruta de Nossa Senhora de Lourdes. De acordo com o pároco da Paróquia Nossa Senhora do Amparo, o padre Gilberto Fraga, “a Romaria é a oportunidade, especialmente após a pandemia, para um encontro de fé e devoção no Santuário Diocesano da Gruta”.

Todos os anos romeiros provenientes de diversos municípios da região se deslocam a pé para a gruta, esculpida pelo mar e pelos ventos, há milhares de anos. Nos dois últimos anos esse caminho foi percorrido de forma mais restrita, em visitas ao longo do ano por pequenos grupos familiares e de forma individual.

Neste ano, com a realização da Romaria é retomada a programação no Santuário, que possui amplo espaço ao ar livre para momentos de oração, agradecimento pelo dom da vida e pelos muitos irmãos perdidos na pandemia. Uma programação especial foi montada para receber os fiéis (veja no final da matéria).

Além das tradicionais missas, do Santo Terço e da Procissão, será realizado um almoço para os presentes. O valor do ingresso é de 25 reais com direito a galeto, arroz, aipim, rosca e saladas. Ele pode ser adquirido na secretaria paroquial ou via Whatsapp (com pagamento por PIX), no telefone: (51) 98410-2442.

A Romaria é uma realização da Diocese de Osório, por meio da Paróquia Nossa Senhora do Amparo, com o apoio das prefeituras municipais de Dom Pedro de Alcântara, Morrinhos do Sul e Três Cachoeiras.

História do Santuário

Em fevereiro de 1950, o Santuário foi inaugurado e no início a comunidade local se reunia para rezar e confiar seus pedidos. Com o passar dos anos, o Santuário passou a receber cada vez mais devotos de diferentes cidades do RS e SC, chegando, hoje, ser considerado um local de grande devoção recebendo visitantes durante todo o ano, especialmente centenas de romeiros durante o mês de maio.

PROGRAMAÇÃO

8h – Missa

10h – Missa, com transmissão e cobertura da Rádio Maristela 106.1 FM

12h – Almoço

14h – Santo Terço

16h – Missa e procissão

