O presidente do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, Romildo Bolzan Júnior, decidiu não concorrer a governador do RS nas eleições de outubro. Romildo reafirmou sua permanência no clube na quarta-feira (16), e atribuiu a desistência a situação atual do Grêmio, que foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2021.

O ex-prefeito de Osório era a primeira opção do seu partido, o PDT, para a disputa ao Piratini em 2022. Na última semana, o presidente nacional da sigla, Carlos Lupi, esteve em Porto Alegre para conversar com o presidente gremista.

O partido teria pesquisas internas que indicariam que Bolzan teria o melhor potencial de voto no RS. Além disso, poderia ser peça chave na campanha presidencial de Ciro Gomes. O presidente do Grêmio, entretanto, avalia que tem um compromisso com o resgate do clube para retorná-lo à elite do futebol brasileiro em 2023.

Foto: Luca Uebel

