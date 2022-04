A Polícia Rodoviária Federal (PRF) passou por trocas no comando de duas de suas delegacias no RS. Na Delegacia de Osório, Alexsandro Kobelinski deixou o cargo após quatro anos para dar lugar a Ronaldo Mourão. Com 42 anos e há 19 na instituição, ele já trabalhou nas áreas de inteligência e operações especiais, boa parte do tempo no estado do Mato Grosso do Sul (MS).

Mourão será responsável por comandar a segurança em 193 quilômetros de rodovias das BRs 101 e 290 (Freeway), rodovias que dão acesso ao Litoral Norte gaúcho e a Santa Catarina. Com duas unidades operacionais, Osório e Torres, atende inclusive os primeiros quilômetros da BR-101 no estado vizinho.

OUTRA TROCA

Em Pelotas, quem assume a delegacia da PRF é Sérgio Bilhalva. Com 50 anos, o policial está a sete na instituição. Bacharel em direito pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel) Bilhalva exercia a função de chefe operacional na mesma delegacia, onde substituirá Fabiano Goia, que deixou a função após quatro anos.

A Delegacia da PRF em Pelotas, com circunscrição de 750 quilômetros de rodovias na zona Sul do Estado, atende as BRs 116, 293, 392 e 471. Ela possui quatro unidades operacionais nas cidades de Pelotas, Rio Grande, Arroio Grande e Santa Vitória do Palmar, tendo importância estratégica por fazer fronteira com o Uruguai e incluir os acessos ao porto de Rio Grande.

FOTO: PRF

