Ronda patrimonial inicia trabalho nas praias do município

OSÓRIO – Teve início na semana passada, o serviço de Ronda Patrimonial nas praias de Atlântida Sul e Mariápolis. O trabalho é realizado pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito, e visa cuidar e preservar os espaços públicos das praias do município.

O prefeito Roger Caputi destacou que o serviço da ronda patrimonial já tem surtido efeito na cidade. “Quero parabenizar o secretário Moacir Galimberti e toda equipe da secretaria por esse trabalho realizado por todos. A ronda patrimonial está realizando um belo serviço ao cidadão osoriense e gerando maior segurança nos nossos espaços públicos”, declarou o prefeito Caputi.

Foto: PMO

