O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) informa que haverá bloqueios totais na ERS-486 (Rota do Sol) no trecho de Itati e Terra de Areia, entre hoje (sexta-feira) e a próxima terça (14). As interrupções serão realizadas em pequenos intervalos das 6h às 8h e das 17h às 19h e têm como objetivo o cumprimento de exigências legais do Ministério Público (MP) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

“Serão interdições necessárias para a realização dos estudos de monitoramento de animais que habitam a Reserva Biológica Mata Paludosa e, em muitos casos, morrem ao atravessar a estrada. Serão pequenos intervalos no início do dia e ao final da tarde e não será necessário que os motoristas façam desvios”, explica o diretor de Operação Rodoviária do Daer, Sandro Vaz dos Santos. “Estamos cumprindo determinações necessárias para manter a licença de operação da rodovia”, ressalta.

As alterações no trânsito serão monitoradas pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) e devem ocorrer novamente no próximo ano, nos meses de janeiro e fevereiro, ainda sem data definida.

