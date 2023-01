Rozimar Ferreira é reeleito como coordenador do 23º RT

OSÓRIO – O CTG Estância da Serra recebeu na noite de terça-feira (10), a eleição da coordenadoria da 23ª Região Tradicionalista (RT) do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG). É válido destacar que a 23ª RT abrange os 23 municípios do Litoral Norte do RS, incluindo Osório, e conta com mais de 100 entidades. Após a votação, Rozimar da Silva Ferreira foi reeleito e comandará a 23ª RT no biênio 2023/2024.

Além de Rozimar, a coordenadoria será composta pela Vice-Coordenadora Maria Cardoso Faistauer, assim como outros nomes que irão compor os cargos dos Conselhos de Ética e Fiscal, assim como Secretários (as); Tesoureiros; Diretor e Vice-Diretor Campeiro; Diretores Cultural, Artístico e de Esporte; Departamento de Cavalgadas e Assessor Jurídico.

Presente no evento, o presidente do MTG Manoelito Carlos Savaris, acompanhado pela esposa Odila Paese Savaris, aproveitou a ocasião para agradecer o apoio e o trabalho da Região durante a retomada das atividades e recebeu uma homenagem da coordenadoria e das prendas regionais. Também compareceram na solenidade o prefeito Roger Caputi, o presidente do Legislativo osoriense Miguel Calderon, a 1ª Prenda da 23ª RT, Brenda Magni, além de patrões, patroas, prendas e peões da nossa Região Tradicionalista.

FOTOS: Divulgação