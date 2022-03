Após quase cinco anos, a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre deixou a gestão do Hospital de Santo Antônio da Patrulha (HSAP). O anúncio foi dado por meio de um vídeo nas redes sociais, na última quinta-feira (24). A decisão foi tomada pelo grupo hospitalar e comunicada pelo diretor-geral da instituição, Julio Matos, juntamente com o seu provedor, Alfredo Guilherme Englert, ao prefeito de Santo Antônio Rodrigo Massulo, durante reunião para prestação de contas.

Também estiveram presentes durante o anúncio o presidente da Câmara de Vereadores de Santo Antônio da Patrulha, André Selistre; os vereadores Samuel Souza, Diego Portal e Antônio Vieira Dias; a secretária de Administração Cleia Airoldi; além de servidores do Hospital e da prefeitura.

Entre os principais motivos para a decisão, a Santa Casa citou a inflação crescente sobre os custos hospitalares, os quais, segundo ele, exigem mais recursos do município. Além disso, soma-se o fato de a Santa Casa ter assumido a administração de outras instituições de saúde do Estado, como foi o caso do Hospital Dom João Becker de Gravataí, assim como duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da mesma cidade. A instituição é ainda responsável por 43 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Porto Alegre, sem contar o Hospital dentro do complexo da Santa Casa, também na capital.

Somam-se as estas questões, o fato de que a estrutura de gestão corporativa da instituição é a mesma para todas as suas atividades (RH, compras, controladoria, jurídico, financeiro, etc), assim como os impactos da pandemia, o que, conforme a Santa Casa, requer “foco de exclusividade e determinação em ações de recuperação da sua sustentabilidade”. “Diante disso, tornou-se absolutamente inviável a continuidade da gestão do Hospital, seja pelo fator escassez de gestão corporativa, distância, como também pela necessidade de atenção ao seu crescimento e satisfação do HSAP”, afirmou o comunicado da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha (PMSAP).

Conforme a nota da prefeitura de Santo Antônio, foi firmado um acordo de que a própria Santa Casa dará todo o suporte necessário para a administração municipal, pelo tempo que for necessário, para a transição quando da chegada de uma nova entidade gestora. Até lá, não haverá descontinuidade nos atendimentos. É válido destacar que o Hospital atende pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), convênio e particular, sendo referência no Litoral Norte em áreas como oftalmologia, cirurgia vascular, internação psiquiátrica e cirurgia geral eletiva, o que faz receber pacientes de toda a região, inclusive de Osório.

Já em relação à situação dos profissionais que atuam no HSAP, tanto o prefeito Rodrigo, quanto o secretário municipal de Saúde Toninho Selistre, comprometeram-se em pautar as negociações com quem vier a assumir o Hospital, tendo como prioridade as indicações daqueles que desejarem permanecer. Vale ressaltar que, logo após receberem notícia, o prefeito e o secretário municipal de Saúde de SAP já iniciaram as tratativas com outros grupos em todo o Estado para a gestão do Hospital de Santo Antônio.

