São Vicente de Paulo apresenta déficit mensal de R$ 1,3 milhão

OSÓRIO – Na manhã de quarta-feira (22), o presidente do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), Marco Aurélio Pereira, esteve reunido com os vereadores Charlon Muller, Ed Moraes e João Pereira (MDB); Maicon Prado, Ricardo Bolzan e Vágner Gonçalves do PDT; e Miguel Calderon do Progressistas. O encontro, realizado no Plenário Francisco Maineri, na Câmara de Vereadores do município, serviu para Marco expor ao Legislativo a atual situação financeira da instituição de saúde.

Segundo o presidente do HSVP, o Hospital possui uma despesa de três milhões de reais mensais. Porém, a receita média é de R$ 1,7 milhão, o que gera um déficit operacionalde aproximadamente um milhão e trezentos mil reais mensais. Conforme Marco Pereira, devido a crise de custeio, a instituição só possui recursos para o pagamento de funcionários e médicos somente até o final de julho, correndo o risco de paralisação total dos serviços hospitalares, situação que não é muito diferente de outros hospitais da região.

Outro setor preocupante é a questão dos serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Marco afirmou esses tipos de serviços não são remunerados adequadamente e não cobrem os custos com medicamentos e materiais de consumo hospitalar, agravando ainda mais a crise financeira.

Presidente do São Vicente de Paulo, Marco Pereira.

MAIS RECURSOS

Durante a reunião, Marco solicitou apoio do Legislativo para buscar junto aos prefeitos dos municípios da região Bons Ventos (Capivari do Sul, Caraá, Mostardas, Palmares do Sul, Osório, Santo Antônio da Patrulha e Tavares), alternativas que auxiliem a instituição. Vale lembrar que o São Vicente de Paulo é referência de atendimento para essas cidades.

Conforme o dirigente, para manter a prestação de serviços essenciais e promover investimentos, o HSVP vem contando com repasses de verbas possibilitados por meio de emendas parlamentares de deputados federais e senadores. De 2019 até março deste ano o Hospital osoriense recebeu cerca de R$ 7,8 milhões, de emendas. Em junho, a previsão é que sejam recebidos aproximadamente R$ 2,5 milhões de emendas.

INVESTIMENTOS

Osinvestimentos realizados na infraestrutura do Hospital, desde o início de sua gestão no HSVP, também foram explanados na reunião. A instituição presta atendimento, em média, a 70% de pacientes oriundos do SUS e 30% de convênios e particulares. Atualmente, o São Vicente de Paulo possuiu 126 leitos e conta com serviços de Urgência e Emergência 24 horas, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com 10 leitos, Centro Obstétrico, Bloco Cirúrgico, Psiquiatria e Hemodiálise. Além disso, está em andamento a habilitação para a prestação de serviços oncológicos, bem como nas especialidades de Urologia, Ginecologia e Coleta de Sangue.

