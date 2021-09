O governador Eduardo Leite lançou na manhã do último dia 13 de setembro, o Avançar na Saúde, um plano de investimentos de R$ 249,7 milhões até o final de 2022 para obras e aquisição de equipamentos para a qualificação da rede hospitalar, da assistência farmacêutica e das unidades básicas de saúde do RS. A iniciativa faz parte do Avançar RS, programa transversal lançado em junho deste ano que passou a envolver as iniciativas com as quais o governo pretende acelerar o crescimento econômicoe incrementar a qualidade da prestação de serviços à população.

Entre os 20 Hospitais contemplados está o Hospital de Tramandaí, que vai receber mais de R$ 11 milhões, valor esse que vai ser utilizado na reforma da instituição, além de ampliação em diferentes áreas. Diante dessa situação, o presidente do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), Marco Pereira, foi bastante questionado porque o hospital da cidade não foi contemplado com nenhum centavo desse recurso. “Fui surpreendido negativamente com essa notícia. É injusto que Osório não foi contemplado, visto que o HSVP foi o Hospital da vanguarda da Covid no Litoral, instalando 30 leitos de UTI”, declarou Marco Pereira.

A secretária de Saúde do Estado, Arita Bergmann, em entrevista, declarou que o Hospital da cidade não foi contemplado por “falta de projeto”. Entretanto, o presidente do HSVP negou a declaração. “Procuramos o governo do Estado pedindo subsídio para a implantação de serviços de ortopedia, urologia, oftalmologia e sempre recebemos a mesma resposta: que não haviam recursos. Como ela (Arita) diz que não temos projetos?”, questionou Marco Pereira.

“Nós diretores dos hospitais ouvimos falar que o governo (do Estado) ia lançar o Programa Avançar, mas ninguém sabia como era o programa, os critérios, prazo para apresentar projetos, nada disso”, explicou o presidente do HSVP. “A procura dos Hospitais não foi transparente”, completou Marco.

PROGRAMA ASSISTIR

O presidente do Hospital da cidade também aproveitou para falar sobre outro programa do governo gaúcho: o Assistir, onde o São Vicente de Paulo acabou sendo prejudicado. Segundo Marco Pereira, o HSVP recebia desde 2014 do Governo Estadual, por meio de uma Portaria provisória, o valor de 150 mil reais em incentivos. Com o Assistir, houve uma reatribuição dos incentivos repassados aos Hospitais e a instituição de Osório perdeu esse valor.

“Quando foi anunciado (o programa Assistir) se esperava uma nova ingestão de recursos e não a retirada de uns (hospitais) para dar para outros”, comentou Marco. Conforme ele informou, o recurso livre era utilizado para a compra de equipamentos, oxigênio, material de higienização, pagamento da folha dos funcionários, etc.

Com a nova distribuição de dinheiro feita pelo governo, o HSVP vai receber R$ 140 mil para realizar dois novos serviços: ortopedia e urologia. Mas segundo Marco Pereira, o Hospital “não tem condições de criar novas despesas em cima de um mesmo recurso”. O dinheiro vai ser pago em 10 parcelas. Porém, vale ressaltar que, ele só vai ser depositado, caso o HSVP realize os serviços.

BUSCA DE RECURSOS

O presidente do São Vicente de Paulo está pedindo ajuda para as lideranças políticas da região para conseguir manter o Hospital funcionando. Até o momento, a instituição recebia 286 mil reais de incentivo do Estado. Mas, com as mudanças do governo, esse valor caiu para aproximadamente R$ 150 mil, o que segundo Marco Pereira, vai acabar estourando na conta do Hospital.

Conforme Marco relatou, a diretoria do HSVP está realizando um financiamento junto a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 1,5 milhão. Esse dinheiro vai ser aplicado na construção de um pavilhão de 100m2 ; o qual vai servir de depósito para o Hospital; além do novo prédio da hemodiálise.

Outra prioridade é a reforma da lateral do Hospital, que está com risco de queda. De acordo com Pereira, a obra está avaliada em R$ 400 mil, sendo que a metade já foi adquirida por meio de uma emenda do deputado Gabriel Souza (MDB). Os outros R$ 200 mil devem ser adquiridos por meio de investidores. Além disso, o presidente do HSVP confirmou que está em andamento o processo para aquisição do serviço de oncologia.

