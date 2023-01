São Vicente de Paulo terá 10 novos leitos

OSÓRIO – O Hospital Beneficente São Vicente de Paulo (HSVP) terá mais 10 leitos destinados a internação na área de Saúde Mental pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O anúncio foi feito pela secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, durante reunião no início desta semana. Conforme Arita, cinco leitos serão instalados até o dia 16 deste mês e os outros cinco no final de janeiro. O custeio destas vagas hospitalares será realizado por meio do Programa Assistir, do Governo do Estado.

O HSVP possui uma Unidade de Referência Especializada em Saúde Mental, integrante da Rede de Atenção Psicossocial, e já conta com 10 leitos em funcionamento. Essa unidade é um serviço hospitalar de referência para Atenção às Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental incluindo aquelas com necessidades decorrentes de uso de álcool e outras drogas.

“A demanda reprimida por este leito especializado em dezembro chegou a 27 pessoas em espera por uma vaga. Importante colocar à disposição da Central de Saúde Mental os novos leitos”, afirmou a interventora Eleonora Walcher. Já a interventora Suelen Arduin, disse que “a abertura de mais 10 novos leitos”, totalizando 20 leitos, “amplia o acesso a leitos especializados e reflete na melhoria do cuidado integral aos usuários, evitando superlotação em outras Unidades de Saúde”.

Também participaram da reunião equipes do Departamento de Gestão da Atenção Especializada (DGAE) e do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde (DAPPS).

REGULAÇÃO E MONITORAMENTO

Durante a reunião foi apresentada a evolução da cobertura da regulação de leitos por meio do Sistema Gerint (Gerenciamento de Internações). O sistema informatizado foi lançado em 2019, inicialmente em hospitais de apenas duas Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS). Hoje ele atingiu 100% do território gaúcho. Também foi realizada a avaliação da rede hospitalar com ênfase na internação clínica e psiquiátrica em todas as regiões. A ideia é ampliar o percentual de leitos per capita (por pessoa), que em algumas regiões ainda está abaixo do que é preconizado.

Outra meta é a implantação de leitos especializados em saúde mental para crianças e adolescentes em todas as sete macrorregiões do Estado. Até agora somente a macro Noroeste, em Santa Rosa e macro Sul, em São Lourenço do Sul, possuem esse tipo de leito de Saúde Mental.

MELHORIA NAS UNIDADES BÁSICAS

A Secretaria Municipal de Saúde foi informada nesta semana que o município foi contemplado no Programa de Revitalização de Unidades Básicas de Saúde (UBSs). De acordo com o Secretário Danjo Renê, será destinado o valor de 300 mil reais para realizar as reformas nas UBSs. Vale destacar, que todo o trabalho será realizado por pessoas privadas de liberdade que se encontram na Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO).

O Programa de Revitalização de Unidades Básicas de Saúde por meio do trabalho de Pessoas Privadas de Liberdade tem como objetivos: Promover, de forma eficiente, a melhoria estrutural e a revitalização dos espaços físicos das UBSs; Estimular o acesso ao trabalho de pessoas privadas de liberdade, entendendo essa iniciativa como um determinante social das condições de saúde e de reintegração social; e Fortalecer a articulação intersetorial no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), em especial entre as áreas da Saúde Prisional e da administração penitenciária.

O Programa permite que municípios recuperem ou conservem equipamentos de saúde no território, com o apoio da mão de obra de pessoas privadas de liberdade. De acordo com a legislação vigente, os trabalhadores apenados devem ter idade superior a 18 anos e estar em cumprimento de pena no regime semiaberto ou aberto. O Revitalização de UBSs ainda prevê em seus custos o pagamento de salário mínimo por mês trabalhado à pessoa privada de liberdade, incluindo alimentação e vale-transporte – quando necessário.