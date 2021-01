Durante o ano passado a diretoria do Hospital São Vicente de Paulo, através do vice-presidente Marcos Oliveira foram realizadas várias promoções para arrecadar recursos para a reforma geral de todos os quartos SUS e também abertos mais dois quartos ampliando o número de leitos. Toda esta reforma foi custeada com doações, troco solidário e também dos bingos realizados. Ao todo são 8 quartos reformados, que somam 20 leitos, além de criação de mais três leitos no 3° andar na pediatria.

As reformas deram um ambiente renovado e arejado e que agora está recebendo camas novas modelo Faller, modernas e com articulação eletrônica. Ao todo são 40 novas camas que foram entregues ontem a partir da aquisição feita com recursos do convênio n° 749112/2010 no valor de R$ 1.854,00 que a diretoria articulou no ano passado resgatando este valor para investir em melhorias como aquisição das camas.

O Hospital está agora reformando os quartos de convênio e particular que ficam no 3° andar e que além de nova mobília, reforma de banheiros, também receberá camas novas desta aquisição.

Este recurso é oriundo do Ministério da Saúde que havia sido liberado ao hospital e foi resgatado e reformulado para atender à necessidade mais urgente do hospital em material.