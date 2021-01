A Caixa Econômica Federal liberou nessa quarta-feira (6), o saque do auxílio emergencial nascidos no mês de abril. Vão poder retirar o benefício os beneficiários dos ciclos 5 e 6 de pagamentos, a 8ª e 9ª parcelas, respectivamente. Durante o mês de janeiro de 2021, o banco ainda vai liberar oito retiradas em dinheiro do auxílio emergencial. No entanto, a Caixa não abrirá as agências aos sábados ou domingos. Os saques ocorrem nas segundas, quartas e sextas-feiras. A Caixa criou um calendário específico para os beneficiários que já receberam o auxílio emergencial, mas ainda estão aguardando o saque. .

