Secretária adjunta de Saúde do Estado conhece Rede Bem Cuidar

OSÓRIO – Nesta semana, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu a visita da secretária adjunta de Saúde do Estado, Ana Costa. Acompanhada do diretor do Departamento de Atenção Primária da Secretaria Estadual de Saúde (SES) Péricles Nunes; da coordenadora da Atenção Básica da 18ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) Fernanda; e do secretário de Saúde da cidade Danjo Renê; ela visitou a Unidade de Saúde da Família do Primavera.

No local, a secretária adjunta pode conhecer o programa Rede Bem Cuidar. O programa procura investir na qualificação das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, fortalecendo o vínculo com o usuário, proporcionando ambientes mais humanizados, participação social na construção do cuidado e melhorias de práticas para o envelhecimento saudável.

As ações de qualificação da assistência estão focadas na pessoa idosa. A equipe é composta por enfermeiro, médico, dentista, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, nutricionista, fonoaudióloga, fisioterapeuta, farmacêutico, terapeuta ocupacional e profissional de educação física.

