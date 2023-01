Secretaria de Agricultura entrega material de identificação para produtores rurais

OSÓRIO – A prefeitura local, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária, realizou no último sábado (31/12), a entrega dos banners de identificação das bancas da Feira do Produtor. O ato ocorreu durante a Feira, no Largo dos Estudantes Sônia Chemale, e contou com a presença do secretário municipal de Agricultura, Dirlei Souza.

Cerca de 80 produtores receberam o material, que foi dividido por agricultor convencional, com a cor azul, e orgânico, com a cor verde. Para Dirlei, a medida visa qualificar a Feira do Produtor na cidade. “Essa era uma demanda entre outras da nossa feira que precisava de uma nova identificação. Tenho certeza que é uma medida que tem o intuito de melhorar a apresentação da nossa feira e vai valorizar o nosso produtor, que terá um espaço mais bonito para comercializar o seu produto”, declarou o secretário de Agricultura.

Atualmente, a Feira do Produtor conta com seis pontos na cidade e tem mais de 300 produtos comercializados. Além do Largo dos Estudantes, as vendas também ocorrem nos bairros Caiu do Céu (nas terças-feiras), Glória (nas quartas) e Porto Lacustre (nas quintas-feiras); no distrito de Atlântida Sul (nas sextas); e na Praça das Carretas, todas as quartas-feiras.

FOTO: PMO