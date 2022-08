Secretaria de Agricultura fiscaliza entrada de vegetais na fronteira com SC

Agentes da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), junto com funcionários da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), realizaram uma Operação nos postos localizados na divisa entre RS e SC. O trabalho contou com a participação da Brigada Militar (BM) e da Receita Estadual.

As ações, realizadas entre 25 e 29 de julho, ocorreram em cinco cidades, incluindo Torres. Durante a Operação, foram abordados 217 veículos de carga que ingressavam no Estado. Na abordagem, os fiscais verificaram documentos como nota fiscal, Permissão de Trânsito Vegetal (PTV), em caso de carregamento de produtos vegetais, e documentos específicos no caso de agrotóxicos, além de conferência dos produtos em carga.

Houve apreensão de uma carga de agrotóxicos com destino à empresa não registrada para o comércio destes produtos. Também houve o rechaço – ou seja, retorno à origem – de uma carga de banana sem o PTV, além de quatro cargas de citros e uma de mudas de citros, todas irregulares. Os responsáveis foram autuados e vão ter que responder judicialmente.

