Secretaria de Agricultura recebe novos equipamentos

OSÓRIO – A prefeitura realizou a aquisição de três batedeiras de cereal, os quais servem para debulhar milho e feijão. Os novos equipamentos foram destinados a Patrulha Agrícola Mecanizada da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária e ficarão na sede da Secretaria e nas subprefeituras de Aguapés e Borússia.

O secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária, Dirlei Souza, ressalta que as batedeiras são importantes na qualificação do trabalho da patrulha agrícola mecanizada. Vale destacar que as máquinas estão disponíveis a população. Para acessar o serviço o produtor deve realizar o pedido na Secretaria de Meio Ambiente ou nas subprefeituras.

