Secretaria de Assistência Social e 8º BPM recebem doações da Grazziotin

OSÓRIO – O 8° Batalhão de Policiamento Militar (BPM) recebeu a quantia de R$ 25 mil. O valor, repassado ao Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg), possibilita que o Batalhão da Brigada Militar (BM) possa adquirir novas viaturas e equipamentos que irão auxiliar nas atividades dos policiais e na segurança dos moradores da cidade.

A doação foi realizada pelo Grupo Grazziotin, por meio das Lojas Por Menos e Grazziotin. A Patrulha Comercial do 8º BPM materializou o reconhecimento da adesão da empresa ao programa, entregando um certificado de agradecimento, o qual foi recebido pelos gerentes das lojas do grupo Grazziotin no município, Paulo Cristian Santos de Moraes e Fernanda Pereira.

O Comando do 8º BPM vem mobilizando o empresariado local para adesão ao Piseg. O Programa foi criado pela Lei Complementar Nº 15.224/2018, possibilitando que empresas compensem parte do valor devido do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), destinando o recurso para a aquisição de veículos e equipamentos. A compensação poderá ser até o limite de 5% do saldo devedor do imposto, destinados à aquisição de bens e equipamentos. Desses 5%, ficam reservados 10% para depósito no Fundo Comunitário Pró-Segurança. A compensação vinculada ao Piseg pode ser acumulada com qualquer benefício fiscal.

DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

As Lojas Grazziotin e Por Menos realizam entrega de cestas básicas à Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. A entrega dos alimentos ocorreu na segunda-feira (19), e contou com a presença do prefeito Roger Caputi e do secretário da Pasta Jaisom Silva.

Ao todo, foram entregues 86 cestas. Os donativos foram arrecadados entre os meses de setembro e novembro, sendo utilizado 1% das vendas das lojas para a compra dos alimentos. Além de Osório, as demais cidades da região que possuam Lojas do Grupo Grazziotin também serão contempladas com doações. Lembrando que, em Osório, as cestas básicas vão ser distribuídas as famílias carentes do município.