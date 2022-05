Secretaria de Assistência Social realiza atendimento itinerante

OSÓRIO – A prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação, implantou uma nova forma de atendimento da população. No bairro Medianeira e no distrito da Borússia servidores da Secretaria realizaram a atualização do Cadastro Único das famílias, informaram sobre os serviços prestados no CRAS e fizeram a doação de roupas, adquiridas por meio da Campanha do Agasalho.

Esse trabalho itinerante tem o objetivo de atender com mais qualidade e agilidade as pessoas que necessitam dos serviços da Secretaria de Assistência Social. Segundo o secretário Jaisom Silva, a ideia é poder aproximar a população do Poder Público. “Acreditamos que a Secretaria estando perto das pessoas conseguiremos melhorar o atendimento e agilizar a resolução das demandas da população. Tivemos um bom resultado nessas duas edições que realizamos e seguiremos fazendo esse trabalho em diversos pontos do nosso município”, destacou o secretário.

Já o prefeito Roger Caputi afirmou que o trabalho realizado é uma inovação da administração municipal. “Esse atendimento itinerante está sendo realizado de forma inovadora e tem o intuito de aproximar os serviços da secretaria das pessoas que necessitam desse atendimento. Acredito que é um importante projeto e seguiremos avançando nesse acolhimento da nossa população”, declarou Roger.

Vale ressaltar que o atendimento itinerante seguirá sendo realizados nos demais bairros e localidades da cidade. Nesta sexta-feira (27), os servidores da Secretaria de Assistência Social vão estar na sub-prefeitura de Aguapés, das 8h às 12h e das 13h e 30min às 17h, atendendo a comunidade.

Foto: PMO

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some