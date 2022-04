Doações foram recebidas pelos funcionários da Assessoria de Cultura.

OSÓRIO – A prefeitura municipal, por meio da Assessoria de Cultura, recebeu na última sexta-feira (25), 50 livros. As obras, doadas pela Secretaria Estadual de Cultura, são da coleção de livros da Biblioteca Básica Brasileira Fundação Darcy Ribeiro. Os livros têm como base temas gerais definidos por Darcy Ribeiro: O Brasil e os brasileiros; Os Cronistas da edificação; Cultura popular e cultura erudita; Estudos brasileiros e Criação Literária. A coleção também reúne obras literárias e científicas produzidas no Brasil e sobre o Brasil a partir do século XVI.

Dentre os autores estão Hans Staden (o qual publicou a primeira obra sobre o Brasil em 1564), Manuel Bonfim, Alcântara Machado, Euclides da Cunha, Joaquim Nabuco, Silvio Romero, Visconde de Taunay, Rui Barbosa, Capistrano de Abreu, Lima Barreto, entre outros. A seleção das obras foi responsabilidade de uma Comissão Editorial, composta por representantes da Fundação Biblioteca Nacional, da Editora Universidade de Brasília e da Fundação Darcy Ribeiro.

O material foi recebido pelo coordenador municipal de Cultura Alesson Santos. Segundo ele, os livros serão distribuídos entre as Bibliotecas Públicas Municipais Oliveira Silveira e Fernandes Bastos, além das bibliotecas escolares da Rede Municipal de ensino.

FOTOS: PMO

