A Secretaria Estadual de Cultura (Seduc) realizou na tarde de segunda-feira (12), a entrega dos instrumentos musicais aos representantes dos municípios contemplados pelo Prêmio Funarte de Apoio a Bandas de Música 2020. A entrega ocorreu na Casa da Música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa).

Promovido pela Secretaria Especial da Cultura e Fundação Nacional de Artes (Funarte), vinculadas ao Ministério do Turismo, o Prêmio Funarte contemplou 373 propostas enviadas por bandas de música de 22 Estados e do Distrito Federal. Ao todo, vão ser distribuídos 790 instrumentos de sopro em todo o país, em valor total superior a cinco milhões de reais.

No RS, foram 59 instrumentos doados a 23 bandas de 23 municípios gaúchos. No Litoral Norte, a Escola de Música de Imbé foi contemplada. A Escola de Música é mantida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Representando a Escola, a diretora do Departamento de Cultura, Fátima Berro, esteve presente na solenidade de entrega.

De acordo com a diretora, foram entregues quatro instrumentos: um saxofone tenor, um bombardino, um trompete e um trombone de vara. “Esses instrumentos serão muito importantes para a Escola de Música. Devido a pandemia as atividades foram reduzidas, mas com estes instrumentos será possível uma maior participação dos alunos”, comentou a diretora.

Foto: PMI