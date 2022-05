Secretaria de Desenvolvimento incentiva a geração de novos empregos

OSÓRIO – A prefeitura, por meio da secretaria de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude vem realizando uma política pública que visa a geração de novos empregos no município. A cidade tem atraído investidores e empreendedores de todos os segmentos produtivos devido à localização estratégica, além dos benefícios fiscais e econômicos. Uma das empresas que se instalou no município recentemente foi a Serraria MadeMoro. A empresa conta hoje com 15 colaboradores e está situada no distrito de Passinhos, na qual o empreendedor Roque Martins Moro, prevê ampliação e melhoramento na estrutura da planta industrial.

Outra empresa a receber incentivo da administração municipal foi a Vest Uniformes. A prefeitura municipal concedeu uma área de 1.399,78 metros quadrados (m²), junto a ERS- 389 (Estrada do Mar), com o intuito de incentivar a ampliação da empresa. A Vest Uniformes realizou um investimento de cerca de R$ 160 mil nas melhorias do prédio e está gerando 15 empregos no município.

A administração municipal também incentivou a fábrica de móveis Rústica. No mercado desde 2015, a empresa realiza os processos de corte inicial da madeira até o acabamento final da linha de produção. O município concedeu um terreno com 1.302,61m², junto a área de geração de emprego Bruno Niederauer, para atender a demanda de ampliação e modernização da empresa. Com o incentivo, a Rústica aumentou sua geração de empregos diretos e indiretos, impulsionando a cadeia produtiva.

O secretário de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude Eduardo Pellegrini destacou a importância da política pública no município no incentivo às empresas que desejam investir na cidade. “É fundamental o apoio às empresas que ajudam a gerar emprego e renda para o nosso município. Nossa alegria é grande em poder colaborar com aqueles que investem em nossa cidade e ajudam no desenvolvimento do município”, ressaltou o secretário.

O prefeito Roger Caputi afirmou que a administração tem buscado novos investimentos para cidade com o intuito de gerar emprego e renda para população. “A secretaria tem realizado um excelente trabalho e seguidamente recebemos empresários na prefeitura que desejam investir na nossa cidade. Essas três empresas que receberam incentivo do município estão gerando novos empregos e isso é importante para o desenvolvimento da cidade”, destacou o prefeito.

