OSÓRIO – A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação está chamando os pais ou responsáveis pelas crianças para comparecerem na Central de Vagas da Educação Infantil, a fim de receberem o encaminhamento de matrícula.

O atendimento ocorre na Secretaria de Educação, localizada no 4º andar da prefeitura, na Avenida Jorge Dariva, 1.251, na região central da cidade. O prazo para comprovação da vaga iniciou na quarta (9) e segue até o dia 18 de fevereiro, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h e 30min às 12h e das 12h e 30min às 16h.

É necessário apresentar a seguinte documentação: Duas cópias de Certidão de Nascimento do aluno; Duas cópias do comprovante de residência (água ou luz) que deve estar em nome do pai ou da mãe da criança, caso for em nome de terceiros, fazer declaração escrita do proprietário do imóvel, no próprio documento; E duas cópias dos documentos pessoais (CPF e RG) da mãe e do pai ou responsável legal.

As vagas são destinadas aos alunos do Berçário I (quatro meses a um ano), Berçário II (um a dois anos), Maternal I (de dois a três anos) e Maternal II (de três a quatro anos), referente ao ano letivo de 2022. A Secretaria ressalta que as vagas serão disponibilizadas pela ordem cronológica de inscrição e não por ordem de chegada na Secretaria de Educação, conforme previsão regimental.

O não comparecimento nas datas previstas implicará no cancelamento da inscrição e perda da vaga. Para mais informações basta acessar o edital disponível em: osorio.atende.net, no ícone dos Editais. A seguir veja a lista completa dos alunos selecionados para as vagas na Rede Municipal referente ao ano letivo de 2022:

LISTA PARA ENCAMINHAMENTO DE VAGAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

BERÇÁRIO I

1) ÁGATHA LEFFA TERRA DA SILVA

2) ALEPH BENÍCIO FREITAS FERREIRA

3) ALEXANDRE DE CAMPOS FLOHLICH

4) ALICE ANFLOR VIDAL

5) ALICE OURIANA SANT ANA BORBA

6) AMÁLIA CHEMALE VIEIRA

7) ANTHONY DE OLIVEIRA RAUPP BANDEIRA

8) ANTHONY SANTOS DE OLIVEIRA

9) ANTONELLA DOS SANTOS SILVA

10) ANTONELLA FRANCISCO FLORINDO

11) ANTÔNIA COLLIONI DA SILVEIRA

12) ANY MONTEIRO MARINS

13) ARTHUR ASSIS SOUZA

14) ARTHUR BACKES RAMOS

15) ARTHUR FAGUNDES OLIVEIRA

16) ARTHUR GABRIEL DE OLIVEIRA BRUM DA SILVA

17) ARTHUR MIGUEL GOMES DA COSTA

18) AUGUSTO DE OLIVEIRA MORO

19) AUGUSTO DOS SANTOS ZACCA

20) AUGUSTO TEIXEIRA CARDOSO

21) AURORA TESTA BITENCOURT

22) BENHUR NETO DE OLIVEIRA

23) BENÍCIO OSÓRIO DA SILVEIRA DOS SANTOS

24) BENTO AMARAL MARTINS

25) BENTO CARNIEL JARDIM

26) BETINA DOS SANTOS FRANCISCO

27) BETTINA GOMES DE LIMA

28) CAIO FOGAÇA SESSIM

29) CELINA DE SOUZA CHIELE

30) CONRADO BRITES DE JESUS

31) CONRADO NORONHA POLETTI DE SOUZA

32) DAVI TRESPACH FONTOURA DE SOUZA

33) DIANA CAMARGO PIRES

34) EMANUEL DA SILVEIRA DANIEL ESPINDULA

35) ENRICO BRAUN VARGAS DOS SANTOS

36) ENRICO DOS SANTOS RAMOS

37) ENZO GABRIEL SILVEIRA JOAQUIM

38) GABRIEL RODRIGUES DA SILVA

39) GABRIELLY DOS SANTOS DA SILVA

40) GAEL ALVES NUNES

41) GAEL GIL MACHADO

42) GAEL LEMANSKI MARTINS

43) GHAEL PIETRO ALMEIDA DOS SANTOS

44) GUILHERME SILVA DA COSTA

45) HÉCTOR IPARRAGUIRRE DOS SANTOS

46) HEITOR REUS MIGUEL

47) HELENA FIGUEIREDO BARCELLA

48) HELENA SANTOS DE BASTIANI

49) ITALO DE ANDRADE PEREIRA

50) JOANA BRAGA MACHADO

51) JOÃO DA ROSA BRIZOLA

52) JOSÉ INÁCIO GOMES DA SILVA

53) JULIA DA SILVA GOULARTE

54) JÚLIA DA SILVA GOMES

55) JULIA MONTEIRO GIL DOS SANTOS

56) LAVÍNIA NUÑEZ PERETI

57) LÍVIA DE AGUIAR BOEIRA

58) LOUYSE DOS SANTOS LUIZ

59) LUCAS GABRIEL BARCELLA DA SILVA FRANCISCO

60) LUISA RANCHESKI DA SILVA

61) LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA AMARAL

62) MANOA ROSA DOS ANJOS

63) MANUELA DA SILVA POLETTI DE SOUZA

64) MANUELLA ANTUNES COPÊS

65) MARIA CLARA SILVEIRA DE OLIVEIRA

66) MARIA LUIZA MARQUES SILVA

67) MARIA OLÍVIA GOMES DA SILVA

68) MARINA ROSSONI COELHO

69) MATHEUS FILIPE MACIEL DE ANDRADE

70) MATHEUS RIOS SANTOS

71) MATHIAS OLMIRO BASTOS GRIEBLER DOS REIS

72) MATIAS NEGREIROS MORARI

73) MAYA BRUM DA ROSA

74) MAYA TRESOLDI RAMOS

75) MIGUEL MACHADO BEMFICA

76) MIGUEL SOARES

77) NOAH SCHUTT DE SOUZA

78) PEDRO HENRIQUE PERES GRASSI

79) PIETRO QUEIROZ DE OLIVEIRA GERALDO

80) RAFAEL MATOS DOS SANTOS

81) SOPHIA DA SILVA PORTAL

82) TAYLOR NINES CARDOSO

83) THOMAS MULLER DELLA GIUSTINA

84) VICENTE DE LIMA PEREZ

85) VICTOR MATEUS GOMES DO NASCIMENTO LESSA

86) WESLLEY MURILO VARGAS DA COSTA

87) YKARO DA SILVA DOS SANTOS

88) YURI MORAIS DE FARIAS

BERÇÁRIO II

1) ALICE SILVA DE SOUZA SANTOS DE JESUS

2) ANA CLARA BELUSSO GOMES

3) ANA CLARA ZANELLA MONTEIRO

4) ANNA LAURA SIMON

5) ANTHONY DA CONCEIÇÃO QUADROS

6) ANTHONY GABRIEL CARDOSO MESSAGIO

7) ANTONELLA MACHADO SOARES

8) ANTONY LEMOS DA SILVEIRA

9) ARTHUR LAFOURCADE DA COSTA

10) ARTHUR MELEU ANDRADE

11) ARTHUR NOSTRANI DOS SANTOS

12) AURORA CASTRO MARQUES

13) AURORA DE LIMA ALVES

14) BEATRIZ GAMBA LOBATO

15) BENICIO DA SILVA CLAUDINO

16) BENÍCIO SILVEIRA DE LEMOS

17) BENJAMIN SOARES MAZETTI

18) BENTO TAVARES SCHMITZ

19) BERNARDO WITT DA ROCHA

20) BIANCA AMARAL DE LEMOS

21) BRUNO MIGUEL DOS SANTOS RODRIGUES

22) CAETANO GOSSMANN BRUM

23) CLARA HOLZSCHUH FRIEDRICH

24) CRISTOPHER LEANDRO PASQUALIN SILVA

25) DAVI SAMUEL RIBEIRO MACIEL

26) EDUARDA MONTI CABRAL

27) ELISA ROSA ALVES DA SILVA

28) EMANOELLY RAMOS DA SILVA

29) ENZO COELHO DE BORBA

30) FRANCISCO BARCELOS ROLDÃO

31) FRANCISCO BERNARDES HELDT

32) GABRIEL AGLIARDI SOUZA

33) GABRIELA EBERHARDT FLOR VIEIRA

34) GABRIELLY SILVEIRA GONÇALVES

35) GAEL DA SILVA SARMENTO

36) GIOVANNA OLIVEIRA ANDRADE

37) HEITOR MACHADO GONÇALVES

38) HELENA LOPES LEMOS

39) HELENA REIS DOS SANTOS

40) HELENA SILVA DA CUNHA

41) HELENNA CAVALHEIRO CHAVES DA SILVA

42) HENRIQUE LEAL SOARES

43) ISABELI ESTICKNOS FERRARI

44) ISABELLY NEVES DA SILVA

45) JADY SANTOS DA CUNHA

46) JOÃO MANOEL PADILHA BRAGA

47) JOÃO MIGUEL CARDOSO DE LIMA

48) JOÃO VITOR DO AMARAL VARGAS

49) JOAQUIM CAUÊ DA SILVA DE MORAES

50) JOAQUIM RIBEIRO NUNES

51) JOAQUIM STUKER CEZAR GAMBA

52) JULIA DE ÁVILA JESUS

53) LARA ZAPPAROLI SCARIOT

54) LAURA DA SILVA ROCHA

55) LIAH DOS SANTOS RIBEIRO

56) LORENA MONTEIRO GERMANO

57) LORENA OLIVEIRA DOS SANTOS

58) LORENZO ANDRADE SIQUEIRA

59) LUCAS ZIMMER MARTINS

60) LUIZ FILLIPE ROCKENBACH QUINTANILHA

61) MAÍSA DESENGRINI BOEIRA

62) MAITÊ PASTORIZA FERREIRA

63) MAITÊ ZANCANARO DOS SANTOS

64) MANUELA BRAGA REIS

65) MANUELA REIS FROTA

66) MARIA ALICE BITTENCOURT MARÇAL

67) MARIA CLARA BITTENCOURT MARÇAL

68) MARINA FERREIRA MACHADO

69) MARTIN ENGELMANN LANG

70) MELISSA TEIXEIRA LEMOS

71) MIGUEL SQUEFI DE SOUZA PACHECO

72) NOAH DA SILVA ABREU

73) NOAH RECH DA SILVA

74) NOAH RENAN RAMOS FERREIRA

75) PAULO LUCAS Dos santos DE OLIVEIRA

76) PEDRO FAGUNDES LEFFA CORRENTE

77) PIETRO CANABARRO GROSS

78) PIETRO DE SOUZA FERREIRA

79) RAFAEL TRINDADE BATISTA

80) RAUL CASSOLA RAMOS

81) RAVI OLIVEIRA

82) RICHARD GUILHERME RAMBO TREÇENCIO BARBOSA

83) RUY PIRES ZANONI

84) SAMUEL COSTA DE OLIVEIRA

85) SARAH ECHEBESTE PACHECO

86) TAYLOR HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA

87) THÉO ARAUJO ROLIM

88) VALENTIM RODRIGUES DOS SANTOS RAMBO

89) VICENTE COSTA NURI

90) VICENTE DE OLIVEIRA ECHEBESTE

91) VINICIUS COSTA DE FREITAS

92) YOHANNA RODRIGUES DA SILVA

MATERNAL I

1) ALICE GRIEP BRANDÃO

2) ALÍCIA DOS SANTOS PACHECO

3) ANA CLARA GOMES DOS SANTOS

4) ANA LUIZA ESPINDOLA RAMOS

5) ANABELA DIAS ALVES

6) ANTONELLA TERRA KRUGER

7) ARTHUR DIAS VILANDE

8) ARTHUR LORENZO OLIVEIRA DE MOURA

9) AUGUSTO ALIARDI NUNES

10) AURORA DE OLIVEIRA LEÃO

11) AURORA TERRA KRUGER

12) BENÍCIO SANTOS CARVALHO DIAS

13) DAVI AGLIARDI TOLAZZI

14) DAVI LUCAS DA SILVEIRA BAPTISTA DE LIMA

15) DERICK ANTHONY BARBOSA CORTINOVE

16) DIOGO LOPES RIBEIRO

17) EDUARDO ADRIANO MENDES ROCHA DOS SANTOS

18) EDUARDO DA SILVA FARIAS

19) EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS

20) ELOAH MACHADO DOS SANTOS

21) GABRIEL PACHECO RODRIGUES

22) GABRIELA DALPIAZ OZOSKI

23) HELOÍSA DA SILVA RODRIGUES

24) HENRIQUE MAFIOLETI LACKMANN

25) HENRY KLAZER FLORINDO ALVES

26) ÍCARO DE OLIVEIRA KENES

27) ISABELLE LOPES MORO

28) JOÃO VICENTE RIBEIRO FONTOURA

29) JOAQUIM CAMARGO FERREIRA

30) JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DA ROCHA

31) KAYQUE MIGUEL DE OLIVEIRA TERRA

32) LEONARDO ALIARDI NUNES

33) LIVIA MACHADO COLOMBO DA SILVA

34) LORENZO CUNHA FERNANDES

35) LUCAS SILVEIRA FERREIRA

36) LUCCA GULARTE NETTO

37) MANUELA DA CUNHA DOS SANTOS

38) MANUELA HASPER DE VARGAS

39) MARCO ANTÔNIO DIEHL DUNCKE

40) MARIA HELENA GEZAT DA SILVA

41) MARIA IZIS BERGMANN GOULART

42) MARIA JÚLIA GEZAT DA SILVA

43) MIGUEL DOS REIS DA ROSA

44) MURILLO TIDRA DOS SANTOS

45) MURILO ROLDÃO RIBEIRO

46) NOAH LOPES COLLARES

47) PEDRO ERNANI BARBOSA GOMES DOS SANTOS

48) PRISCILA DA SILVA CARDOSO

49) TAIAN DUARTE ALOY VIEIRA

50) THÉO LIMA BITTENCOURT

51) VALENTINA TERRA KRUGER

52) VICENTE RODRIGUES DOS SANTOS

53) VICTOR ANTONIO RODRIGUES ROGGERO

54) VICTOR RIBEIRO SILVA

MATERNAL II

1) ADRIAN LEONAN MANTUANI GONÇALVES

2) ANTHONY SAMUEL DOS SANTOS DA SILVA

3) ANTONIO DA SILVA

4) ARTHUR BOANOVA DE SOUSA

5) ARTHUR MIGUEL DE OLIVEIRA CASSER

6) ASAF DYLAN PERES VACARI

7) BERNARDO DE MELLO BUENO

8) CATARINA SILVEIRA MALTESE

9) CONRADO ALIARDI SANNA

10) CONRADO ALIARDI SANNA

11) DONATELLA DA SILVA

12) ENZO GABRIEL BATISTA DA ROCHA

13) HENRY CUNHA HEINKE

14) IGOR EZEQUIEL DOS SANTOS CALABRESI

15) ISADORA RODRIGUES SCHAAB

16) JOÃO MIGUEL COLOMBO MARTINS

17) LARISSA CAMARGO PERES DA SILVA

18) LAURA DE BORBA MESSAGIO

19) LEONARDO CANDIDO BRUM DA SILVA MARTINS

20) LÍVIA GABRIELLY DE OLIVEIRA DE RAMOS

21) LÍVIA VAN DER HAM DA SILVA RODRIGUES

22) LORENA DE LIMA STEFFENS

23) LOUISE OLIVEIRA SOARES

24) LUAN ROSENE SOARES

25) MARIA CLARA HOFFMANN DE AZEVEDO

26) MARIA CLARA SOARES ROSA

27) MARIA EDUARDA ZANELLA MONTEIRO

28) MARIA JÚLIA VIEIRA DOS SANTOS

29) MARIE MEINHARDT STÜPP

30) MARTINA TARASCONE GRASSI

31) MATHEUS SOARES SANTOS DA SILVA

32) MILENA DA SILVA TEIXEIRA

33) OTÁVIO DOS SANTOS CORTINOVE

34) PEDRO HENRIQUE PISONI BRAGA

35) REBECA DOS SANTOS

36) SOPHIA GONÇALVES SZCSEPANIK

37) SOPHIA VENTURINI RANNOW CELINS

38) THÉO CARVALHO REIS

39) VALENTINA DA SILVEIRA DE ABREU

Foto: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some