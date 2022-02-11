OSÓRIO – A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação está chamando os pais ou responsáveis pelas crianças para comparecerem na Central de Vagas da Educação Infantil, a fim de receberem o encaminhamento de matrícula.
O atendimento ocorre na Secretaria de Educação, localizada no 4º andar da prefeitura, na Avenida Jorge Dariva, 1.251, na região central da cidade. O prazo para comprovação da vaga iniciou na quarta (9) e segue até o dia 18 de fevereiro, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h e 30min às 12h e das 12h e 30min às 16h.
É necessário apresentar a seguinte documentação: Duas cópias de Certidão de Nascimento do aluno; Duas cópias do comprovante de residência (água ou luz) que deve estar em nome do pai ou da mãe da criança, caso for em nome de terceiros, fazer declaração escrita do proprietário do imóvel, no próprio documento; E duas cópias dos documentos pessoais (CPF e RG) da mãe e do pai ou responsável legal.
As vagas são destinadas aos alunos do Berçário I (quatro meses a um ano), Berçário II (um a dois anos), Maternal I (de dois a três anos) e Maternal II (de três a quatro anos), referente ao ano letivo de 2022. A Secretaria ressalta que as vagas serão disponibilizadas pela ordem cronológica de inscrição e não por ordem de chegada na Secretaria de Educação, conforme previsão regimental.
O não comparecimento nas datas previstas implicará no cancelamento da inscrição e perda da vaga. Para mais informações basta acessar o edital disponível em: osorio.atende.net, no ícone dos Editais. A seguir veja a lista completa dos alunos selecionados para as vagas na Rede Municipal referente ao ano letivo de 2022:
LISTA PARA ENCAMINHAMENTO DE VAGAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
BERÇÁRIO I
1) ÁGATHA LEFFA TERRA DA SILVA
2) ALEPH BENÍCIO FREITAS FERREIRA
3) ALEXANDRE DE CAMPOS FLOHLICH
4) ALICE ANFLOR VIDAL
5) ALICE OURIANA SANT ANA BORBA
6) AMÁLIA CHEMALE VIEIRA
7) ANTHONY DE OLIVEIRA RAUPP BANDEIRA
8) ANTHONY SANTOS DE OLIVEIRA
9) ANTONELLA DOS SANTOS SILVA
10) ANTONELLA FRANCISCO FLORINDO
11) ANTÔNIA COLLIONI DA SILVEIRA
12) ANY MONTEIRO MARINS
13) ARTHUR ASSIS SOUZA
14) ARTHUR BACKES RAMOS
15) ARTHUR FAGUNDES OLIVEIRA
16) ARTHUR GABRIEL DE OLIVEIRA BRUM DA SILVA
17) ARTHUR MIGUEL GOMES DA COSTA
18) AUGUSTO DE OLIVEIRA MORO
19) AUGUSTO DOS SANTOS ZACCA
20) AUGUSTO TEIXEIRA CARDOSO
21) AURORA TESTA BITENCOURT
22) BENHUR NETO DE OLIVEIRA
23) BENÍCIO OSÓRIO DA SILVEIRA DOS SANTOS
24) BENTO AMARAL MARTINS
25) BENTO CARNIEL JARDIM
26) BETINA DOS SANTOS FRANCISCO
27) BETTINA GOMES DE LIMA
28) CAIO FOGAÇA SESSIM
29) CELINA DE SOUZA CHIELE
30) CONRADO BRITES DE JESUS
31) CONRADO NORONHA POLETTI DE SOUZA
32) DAVI TRESPACH FONTOURA DE SOUZA
33) DIANA CAMARGO PIRES
34) EMANUEL DA SILVEIRA DANIEL ESPINDULA
35) ENRICO BRAUN VARGAS DOS SANTOS
36) ENRICO DOS SANTOS RAMOS
37) ENZO GABRIEL SILVEIRA JOAQUIM
38) GABRIEL RODRIGUES DA SILVA
39) GABRIELLY DOS SANTOS DA SILVA
40) GAEL ALVES NUNES
41) GAEL GIL MACHADO
42) GAEL LEMANSKI MARTINS
43) GHAEL PIETRO ALMEIDA DOS SANTOS
44) GUILHERME SILVA DA COSTA
45) HÉCTOR IPARRAGUIRRE DOS SANTOS
46) HEITOR REUS MIGUEL
47) HELENA FIGUEIREDO BARCELLA
48) HELENA SANTOS DE BASTIANI
49) ITALO DE ANDRADE PEREIRA
50) JOANA BRAGA MACHADO
51) JOÃO DA ROSA BRIZOLA
52) JOSÉ INÁCIO GOMES DA SILVA
53) JULIA DA SILVA GOULARTE
54) JÚLIA DA SILVA GOMES
55) JULIA MONTEIRO GIL DOS SANTOS
56) LAVÍNIA NUÑEZ PERETI
57) LÍVIA DE AGUIAR BOEIRA
58) LOUYSE DOS SANTOS LUIZ
59) LUCAS GABRIEL BARCELLA DA SILVA FRANCISCO
60) LUISA RANCHESKI DA SILVA
61) LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA AMARAL
62) MANOA ROSA DOS ANJOS
63) MANUELA DA SILVA POLETTI DE SOUZA
64) MANUELLA ANTUNES COPÊS
65) MARIA CLARA SILVEIRA DE OLIVEIRA
66) MARIA LUIZA MARQUES SILVA
67) MARIA OLÍVIA GOMES DA SILVA
68) MARINA ROSSONI COELHO
69) MATHEUS FILIPE MACIEL DE ANDRADE
70) MATHEUS RIOS SANTOS
71) MATHIAS OLMIRO BASTOS GRIEBLER DOS REIS
72) MATIAS NEGREIROS MORARI
73) MAYA BRUM DA ROSA
74) MAYA TRESOLDI RAMOS
75) MIGUEL MACHADO BEMFICA
76) MIGUEL SOARES
77) NOAH SCHUTT DE SOUZA
78) PEDRO HENRIQUE PERES GRASSI
79) PIETRO QUEIROZ DE OLIVEIRA GERALDO
80) RAFAEL MATOS DOS SANTOS
81) SOPHIA DA SILVA PORTAL
82) TAYLOR NINES CARDOSO
83) THOMAS MULLER DELLA GIUSTINA
84) VICENTE DE LIMA PEREZ
85) VICTOR MATEUS GOMES DO NASCIMENTO LESSA
86) WESLLEY MURILO VARGAS DA COSTA
87) YKARO DA SILVA DOS SANTOS
88) YURI MORAIS DE FARIAS
BERÇÁRIO II
1) ALICE SILVA DE SOUZA SANTOS DE JESUS
2) ANA CLARA BELUSSO GOMES
3) ANA CLARA ZANELLA MONTEIRO
4) ANNA LAURA SIMON
5) ANTHONY DA CONCEIÇÃO QUADROS
6) ANTHONY GABRIEL CARDOSO MESSAGIO
7) ANTONELLA MACHADO SOARES
8) ANTONY LEMOS DA SILVEIRA
9) ARTHUR LAFOURCADE DA COSTA
10) ARTHUR MELEU ANDRADE
11) ARTHUR NOSTRANI DOS SANTOS
12) AURORA CASTRO MARQUES
13) AURORA DE LIMA ALVES
14) BEATRIZ GAMBA LOBATO
15) BENICIO DA SILVA CLAUDINO
16) BENÍCIO SILVEIRA DE LEMOS
17) BENJAMIN SOARES MAZETTI
18) BENTO TAVARES SCHMITZ
19) BERNARDO WITT DA ROCHA
20) BIANCA AMARAL DE LEMOS
21) BRUNO MIGUEL DOS SANTOS RODRIGUES
22) CAETANO GOSSMANN BRUM
23) CLARA HOLZSCHUH FRIEDRICH
24) CRISTOPHER LEANDRO PASQUALIN SILVA
25) DAVI SAMUEL RIBEIRO MACIEL
26) EDUARDA MONTI CABRAL
27) ELISA ROSA ALVES DA SILVA
28) EMANOELLY RAMOS DA SILVA
29) ENZO COELHO DE BORBA
30) FRANCISCO BARCELOS ROLDÃO
31) FRANCISCO BERNARDES HELDT
32) GABRIEL AGLIARDI SOUZA
33) GABRIELA EBERHARDT FLOR VIEIRA
34) GABRIELLY SILVEIRA GONÇALVES
35) GAEL DA SILVA SARMENTO
36) GIOVANNA OLIVEIRA ANDRADE
37) HEITOR MACHADO GONÇALVES
38) HELENA LOPES LEMOS
39) HELENA REIS DOS SANTOS
40) HELENA SILVA DA CUNHA
41) HELENNA CAVALHEIRO CHAVES DA SILVA
42) HENRIQUE LEAL SOARES
43) ISABELI ESTICKNOS FERRARI
44) ISABELLY NEVES DA SILVA
45) JADY SANTOS DA CUNHA
46) JOÃO MANOEL PADILHA BRAGA
47) JOÃO MIGUEL CARDOSO DE LIMA
48) JOÃO VITOR DO AMARAL VARGAS
49) JOAQUIM CAUÊ DA SILVA DE MORAES
50) JOAQUIM RIBEIRO NUNES
51) JOAQUIM STUKER CEZAR GAMBA
52) JULIA DE ÁVILA JESUS
53) LARA ZAPPAROLI SCARIOT
54) LAURA DA SILVA ROCHA
55) LIAH DOS SANTOS RIBEIRO
56) LORENA MONTEIRO GERMANO
57) LORENA OLIVEIRA DOS SANTOS
58) LORENZO ANDRADE SIQUEIRA
59) LUCAS ZIMMER MARTINS
60) LUIZ FILLIPE ROCKENBACH QUINTANILHA
61) MAÍSA DESENGRINI BOEIRA
62) MAITÊ PASTORIZA FERREIRA
63) MAITÊ ZANCANARO DOS SANTOS
64) MANUELA BRAGA REIS
65) MANUELA REIS FROTA
66) MARIA ALICE BITTENCOURT MARÇAL
67) MARIA CLARA BITTENCOURT MARÇAL
68) MARINA FERREIRA MACHADO
69) MARTIN ENGELMANN LANG
70) MELISSA TEIXEIRA LEMOS
71) MIGUEL SQUEFI DE SOUZA PACHECO
72) NOAH DA SILVA ABREU
73) NOAH RECH DA SILVA
74) NOAH RENAN RAMOS FERREIRA
75) PAULO LUCAS Dos santos DE OLIVEIRA
76) PEDRO FAGUNDES LEFFA CORRENTE
77) PIETRO CANABARRO GROSS
78) PIETRO DE SOUZA FERREIRA
79) RAFAEL TRINDADE BATISTA
80) RAUL CASSOLA RAMOS
81) RAVI OLIVEIRA
82) RICHARD GUILHERME RAMBO TREÇENCIO BARBOSA
83) RUY PIRES ZANONI
84) SAMUEL COSTA DE OLIVEIRA
85) SARAH ECHEBESTE PACHECO
86) TAYLOR HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA
87) THÉO ARAUJO ROLIM
88) VALENTIM RODRIGUES DOS SANTOS RAMBO
89) VICENTE COSTA NURI
90) VICENTE DE OLIVEIRA ECHEBESTE
91) VINICIUS COSTA DE FREITAS
92) YOHANNA RODRIGUES DA SILVA
MATERNAL I
1) ALICE GRIEP BRANDÃO
2) ALÍCIA DOS SANTOS PACHECO
3) ANA CLARA GOMES DOS SANTOS
4) ANA LUIZA ESPINDOLA RAMOS
5) ANABELA DIAS ALVES
6) ANTONELLA TERRA KRUGER
7) ARTHUR DIAS VILANDE
8) ARTHUR LORENZO OLIVEIRA DE MOURA
9) AUGUSTO ALIARDI NUNES
10) AURORA DE OLIVEIRA LEÃO
11) AURORA TERRA KRUGER
12) BENÍCIO SANTOS CARVALHO DIAS
13) DAVI AGLIARDI TOLAZZI
14) DAVI LUCAS DA SILVEIRA BAPTISTA DE LIMA
15) DERICK ANTHONY BARBOSA CORTINOVE
16) DIOGO LOPES RIBEIRO
17) EDUARDO ADRIANO MENDES ROCHA DOS SANTOS
18) EDUARDO DA SILVA FARIAS
19) EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS
20) ELOAH MACHADO DOS SANTOS
21) GABRIEL PACHECO RODRIGUES
22) GABRIELA DALPIAZ OZOSKI
23) HELOÍSA DA SILVA RODRIGUES
24) HENRIQUE MAFIOLETI LACKMANN
25) HENRY KLAZER FLORINDO ALVES
26) ÍCARO DE OLIVEIRA KENES
27) ISABELLE LOPES MORO
28) JOÃO VICENTE RIBEIRO FONTOURA
29) JOAQUIM CAMARGO FERREIRA
30) JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DA ROCHA
31) KAYQUE MIGUEL DE OLIVEIRA TERRA
32) LEONARDO ALIARDI NUNES
33) LIVIA MACHADO COLOMBO DA SILVA
34) LORENZO CUNHA FERNANDES
35) LUCAS SILVEIRA FERREIRA
36) LUCCA GULARTE NETTO
37) MANUELA DA CUNHA DOS SANTOS
38) MANUELA HASPER DE VARGAS
39) MARCO ANTÔNIO DIEHL DUNCKE
40) MARIA HELENA GEZAT DA SILVA
41) MARIA IZIS BERGMANN GOULART
42) MARIA JÚLIA GEZAT DA SILVA
43) MIGUEL DOS REIS DA ROSA
44) MURILLO TIDRA DOS SANTOS
45) MURILO ROLDÃO RIBEIRO
46) NOAH LOPES COLLARES
47) PEDRO ERNANI BARBOSA GOMES DOS SANTOS
48) PRISCILA DA SILVA CARDOSO
49) TAIAN DUARTE ALOY VIEIRA
50) THÉO LIMA BITTENCOURT
51) VALENTINA TERRA KRUGER
52) VICENTE RODRIGUES DOS SANTOS
53) VICTOR ANTONIO RODRIGUES ROGGERO
54) VICTOR RIBEIRO SILVA
MATERNAL II
1) ADRIAN LEONAN MANTUANI GONÇALVES
2) ANTHONY SAMUEL DOS SANTOS DA SILVA
3) ANTONIO DA SILVA
4) ARTHUR BOANOVA DE SOUSA
5) ARTHUR MIGUEL DE OLIVEIRA CASSER
6) ASAF DYLAN PERES VACARI
7) BERNARDO DE MELLO BUENO
8) CATARINA SILVEIRA MALTESE
9) CONRADO ALIARDI SANNA
10) CONRADO ALIARDI SANNA
11) DONATELLA DA SILVA
12) ENZO GABRIEL BATISTA DA ROCHA
13) HENRY CUNHA HEINKE
14) IGOR EZEQUIEL DOS SANTOS CALABRESI
15) ISADORA RODRIGUES SCHAAB
16) JOÃO MIGUEL COLOMBO MARTINS
17) LARISSA CAMARGO PERES DA SILVA
18) LAURA DE BORBA MESSAGIO
19) LEONARDO CANDIDO BRUM DA SILVA MARTINS
20) LÍVIA GABRIELLY DE OLIVEIRA DE RAMOS
21) LÍVIA VAN DER HAM DA SILVA RODRIGUES
22) LORENA DE LIMA STEFFENS
23) LOUISE OLIVEIRA SOARES
24) LUAN ROSENE SOARES
25) MARIA CLARA HOFFMANN DE AZEVEDO
26) MARIA CLARA SOARES ROSA
27) MARIA EDUARDA ZANELLA MONTEIRO
28) MARIA JÚLIA VIEIRA DOS SANTOS
29) MARIE MEINHARDT STÜPP
30) MARTINA TARASCONE GRASSI
31) MATHEUS SOARES SANTOS DA SILVA
32) MILENA DA SILVA TEIXEIRA
33) OTÁVIO DOS SANTOS CORTINOVE
34) PEDRO HENRIQUE PISONI BRAGA
35) REBECA DOS SANTOS
36) SOPHIA GONÇALVES SZCSEPANIK
37) SOPHIA VENTURINI RANNOW CELINS
38) THÉO CARVALHO REIS
39) VALENTINA DA SILVEIRA DE ABREU
Foto: Divulgação
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