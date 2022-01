OSÓRIO – A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, divulgou o cronograma de atendimento da Central de Vagas para a Rede Municipal, referentes ao ano letivo de 2022. O calendário inicia no dia dois de fevereiro e acontece na Secretaria de Educação, localizada no 4º andar da prefeitura, na Avenida Jorge Dariva, 1.251, na região central da cidade.

É necessário apresentar a seguinte documentação: Duas cópias de Certidão de Nascimento do aluno; Duas cópias do comprovante de residência (água ou luz) que deve estar em nome do pai ou da mãe da criança, caso for em nome de terceiros, fazer declaração escrita do proprietário do imóvel, no próprio documento; E duas cópias dos documentos pessoais (CPF e RG) da mãe e do pai ou responsável legal. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h e 30min às 12h e das 12h e 30min às 16h.

CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO

02/02 – Atendimento às famílias contempladas com transferência de escola, conforme edital.

03/02 a 08/02 – Atendimento às famílias inscritas para as etapas Pré I e Pré II.

09/02 a 18/02 – Atendimento às famílias contempladas com vagas na etapa creche (Berçário I e II e Maternal I e II).

10/02 a 30/11 – Central de vagas aberta para novas inscrições.

