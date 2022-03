OSÓRIO – A prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, realizou nesta semana a entrega de 35 kits pedagógicos de robótica para as escolas municipais da cidade. O investimento realizado pela Administração foi de R$ 77 mil. O kit pedagógico “Explorador Kids” introduz, de forma lúdica e criativa, o desenvolvimento do raciocínio lógico e matemático. O equipamento também estimula o pensamento computacional e a iniciação à programação, por meio de práticas e interações, com o objetivo de garantir a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno de todas as crianças.

O kit é utilizado por alunos que estão na fase de alfabetização. A secretaria de Educação definiu que cada escola irá desenvolver um projeto pedagógico de robótica. Os professores também participaram de uma formação para utilização do kit. “Esse novo equipamento irá ajudar na transformação da educação e no aprendizado, com uma experiência lúdica e divertida para as crianças, dando a oportunidade para que elas desenvolvam seus conhecimentos. Seguimos avançando e realizando os investimentos na Educação da nossa cidade”, destacou o secretário de Educação Dilson Maciel.

O prefeito Roger Caputi ressaltou que essas ações terão reflexos no futuro do município. “A presença da tecnologia nas nossas escolas é fundamental para que possamos desenvolver a capacidade dos nossos alunos. Os kits irão estimular o raciocínio lógico, criatividade, desenvolvimento de atividades motoras e resolução de problemas. Com certeza é uma grande conquista para nossa cidade”, afirmou o prefeito Caputi.

