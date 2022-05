Secretaria de Educação inicia Tempo de Aprender Mais

OSÓRIO – Após o retorno das aulas presenciais na cidade, a Secretaria Municipal de Educação tem como desafio transformar a escola presencial numa escola afetiva e efetiva para todos. Entende-se que os objetivos de aprendizagem que não foram atingidos por todos os estudantes considerando as consequências decorrentes do longo período de atividades remotas devem ser contemplados e trabalhados de forma específica e personificada nos planos de recuperação.

Para isso, a Secretaria está propondo um Plano de Resgate de Aprendizagens, destinado a todos os estudantes, com foco curricular nas habilidades não consolidadas identificadas. Esse plano será desenvolvido pelos professores itinerantes com formação específica para o projeto, nos dias e horários da hora atividade dos professores titulares.

Para além deste Plano de Resgate de Aprendizagens que será destinado a todos os estudantes, foram mapeados nas turmas de 4º e 5º ano do Ensino Fundamental aqueles estudantes que não consolidaram o processo de alfabetização. Para esses está sendo oferecido em contra turno escolar, o projeto “Tempo de Aprender Mais”.

O projeto iniciou suas atividades no dia 10 deste mês. O projeto, será desenvolvido nas escolas, em contra turno escolar, com professor contratado especificamente para a função, o qual terá por foco metodológico a Alfabetização desse grupo de alunos. Inicialmente estão sendo contemplados os estudantes das escolas Osvaldo Amaral, Major Antônio Alencar e Osmany Martins Véras. Nas próximas semanas será ampliado para as demais escolas da rede considerando a demanda e a alocação de recursos humanos específicos.

