Devido à continuidade das atividades escolares de forma remota, a Secretaria Municipal de Educação vai realizar a distribuição de kits da merenda escolar para famílias de alunos carentes. Essa medida visa assegurar a segurança alimentar, especialmente para as crianças cujas famílias foram mais atingidas pela pandemia.

Vão ser dois kits diferentes: O primeiro, para estudantes de Educação Infantil, vai contar com arroz, açúcar, achocolatado, biscoitos, doce de leite, extrato de tomate, feijão, leite em pó, massa, multicereal, óleo de soja e sal. Já o segundo, para alunos do Ensino Fundamental, conta com todos os itens do kit para Educação Infantil, exceto o multicereal.

A distribuição dos referidos kits será realizada nas escolas e deve iniciar já na próxima semana. A direção das instituições de educação vai entrar em contato com as famílias contempladas para agendar a retirada do kit, sempre respeitando os protocolos de segurança, com objetivo de evitar a contaminação pelo novo coronavírus.

Foto: PMO