Secretaria de Educação oferece ensino complementar para quem concluiu Ensino Médio

Estão abertas as inscrições para o Escolha Certa. A iniciativa realizada pela Secretaria de Educação do Estado. A iniciativa tem o intuito de melhorar as aprendizagens dos estudantes no pós-pandemia e estimular os jovens a oportunidades de aperfeiçoamento para o mundo do trabalho e Ensino Superior. A ação, que se estende até dezembro, é destinada aos estudantes que concluíram o 3º ano do Ensino Médio entre 2020 e 2021 na Rede Estadual. Para quem quiser participar há quatro opções disponíveis:

OPÇÃO 1 – Contempla os conteúdos de Português, Matemática, Inglês e Projeto de Vida com Letramento Digital, com foco na capacitação para o mercado de trabalho.

OPÇÃO 2 – Prepara para o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) com acesso gratuito à plataforma Me Salva;

OPÇÃO 3 – Cursos de capacitação em tecnologias da informação, desenvolvimento de sistemas, programação e outras áreas de tecnologia e empreendedorismo;

OPÇÃO 4 – Capacitação em Economia Criativa (artes visuais, design, multimídia e tecnologias voltadas à comunicação).

As inscrições estão disponíveis no link: portal.educacao.rs.gov.br/Escolha-Certa e seguem até o dia 21 de junho. As aulas terão formato híbrido. O estudante pode escolher se prefere cursar de forma presencial ou apenas remota. Os encontros presenciais ocorrem às terças e quintas-feiras, das 19h às 22h, no polo selecionado pelo aluno.

No formato remoto, as aulas serão disponibilizadas via plataforma Google Sala de Aula e contarão com atividades síncronas e assíncronas. O início das aulas ocorreu em 31 de maio, mas os estudantes que ainda irão se matricular podem recuperar as atividades no canal TV Seduc RS no Youtube e no Google Sala de Aula.

Vale ressaltar que os alunos que se inscreverem no Escolha Certa terão indicação e acesso gratuito à cursos da temática escolhida com instituições parceiras. A iniciativa tem o intuito de oportunizar o conhecimento e aproximar ainda mais os estudantes do mercado de trabalho e da área em que almejam. Entre os parceiros da Seduc estão Sebrae, Senai, Instituto Caldeira, plataforma Me Salva e o Co.liga.

