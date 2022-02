OSÓRIO – Dando continuidade ao cronograma de manutenção, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras, realizou durante esta semana diversas melhorias em diferentes pontos da cidade. Foram realizados serviços de patrolamento e ensaibramento no distrito de Passinhos, no Rio da Galinha e na Estrada dos Trilhos.

Os servidores também realizaram os serviços de capina em Atlântida Sul, na Vila da Serra e na Praça da Rua José Vieira de Souza, no bairro Primavera. Além disso, houve roçada na Avenida Getúlio Vargas. Já no Parque de Rodeios Jorge Dariva foram realizados o corte de grama e a limpeza do local.

Ademais, a secretaria de Obras realizou serviços de manutenção na rede de esgoto das Ruas Osvaldo Bastos, João Sarmento, Sete de Setembro (esquina com a Pinheiro Machado) e Tiradentes (esquina com a Três de Maio). A equipe da rede de esgoto também realizou hidrojateamento nas ruas Sete de Setembro, Salgado Filho, Marcílio Dias, Jorge Dariva e Virgilino dos Santos Peixoto.

Também foi realizada a manutenção da rede de água no distrito da Borússia e a troca de uma bomba no poço da localidade do Rincão, no distrito de Aguapés. Já em Mariápolis, a administração realizou a manutenção de uma passarela e finalizou uma nova estrutura na saída da avenida Conceição.

