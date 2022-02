OSÓRIO – Na última semana, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras, realizou uma série de melhorias em diferentes pontos da cidade. Nas Avenidas Brasil e Marcílio Dias foram realizadas obras de melhorias na rede de esgoto. Os servidores também realizaram reparos no asfalto nas Ruas Ildefonso Simões Lopes, 15 de Novembro, Independência e na Travessa Rubens Ramos de Oliveira. Já na Várzea do Padre foi realizada melhorias na Rua Almiro Morais.

O prefeito Roger Caputi destacou que o planejamento da secretaria de Obras e Saneamento segue no intuito de atender os anseios da comunidade. “Temos realizado uma série de melhorias com o principal objetivo de deixar a cidade organizada, limpa e que atenda a demanda do nosso cidadão. Estamos seguindo um planejamento e queremos nos próximos meses atender todas as demandas que tem chegado a secretaria”, declarou.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some