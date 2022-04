Secretaria de Obras recebe novo veículo

OSÓRIO – Na semana passada foi realizada a entrega de um caminhão–caçamba para o município. O veículo foi destinado a Secretaria de Obras e Saneamento, sendo utilizado no intuito de qualificar e agilizar os serviços realizados pela pasta. O prefeito Roger Caputi destacou a importância da aquisição do caminhão com o objetivo de renovar a frota do município e também atender com qualidade o cidadão osoriense.

“Fizemos mais uma entrega importante sempre pensando no bem-estar e no atendimento das demandas da população. Com certeza esse caminhão ajudará na qualificação da secretaria e também trará agilidade na prestação dos serviços realizados. Mais uma importante conquista para o município e seguimos o trabalho na melhoria da infraestrutura da cidade”, ressaltou o prefeito Caputi.

FOTO: PMO

