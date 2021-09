No último sábado (18), a prefeitura municipal realizou a entrega de uma retroescavadeira a Secretaria de Obras. O equipamento avaliado em R$ 350 mil, vai ser utilizado na manutenção das ruas da cidade, com o intuito de atender com qualidade e agilidade todas as demandas da comunidade osoriense.

“Estamos procurando adquirir outros equipamentos para que a qualidade do serviço da cidade se mantenha. Osório tem como referência a limpeza e a organização, e precisamos manter isso. Então, essa é mais uma máquina de qualidade que irá aprimorar o nosso serviço”, declarou o prefeito Roger Caputi.

Além de Roger, estiveram presentes durante a entrega da retroescavadeira as seguintes autoridades: o vice-prefeito Martim Tressoldi, os vereadores do MDB Dudu Pelegrini e Ed Moraes, além do secretário de Saúde Danjo Renê.

Foto: PMO

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some