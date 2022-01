Enfermeira Juliana, secretário Danjo e doutor André Bendl. – FOTO: Divulgação

OSÓRIO – A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na noite de sexta-feira (14), uma live nas redes sociais para apresentar a atual situação da cidade em relação a Covid-19. O ato contou com a presença do secretário da pasta, Danjo Renê; do coordenador médico da Secretaria, o doutor André Bendl; e da enfermeira e responsável técnica da Secretaria, Juliana Oliveira.

Logo no início, a enfermeira Juliana aproveitou para ressaltar a demanda de atendimento que têm obrigado os profissionais de saúde, por muitas vezes, até “quadriplicar as suas escalas”. Isso ocorre por dois fatores: o alto número de servidores infectados com o novo coronavírus e, também, o aumento gradativo dos casos de Covid-19 no município.

AUMENTO NO CONTÁGIO – Para se ter uma ideia, entre os dias 02 e 08 de janeiro, foram confirmados 168 casos positivos de Covid da cidade, o que equivale a um aumento de 3.360%, em relação ao período entre 17 a 25 de dezembro de 2021. Segundo o secretário Danjo, o aumento de testes tem sido proporcional ao de casos. Só no último dia 13/01 foram realizados 224 testes. Em média, aproximadamente 46% dos testes têm dado positivo para Covid.

Os principais fatores para esse aumento nos números são a alta presença de pessoas na região para as festas de finais de ano, assim como os shows realizados na região e, claro, a frequência maior de veranistas que vêm até as praias do Litoral Norte durante a temporada de Verão. Somado a isso tudo, está a presença da variante Ômicron, três vezes mais transmissível e de maior fácil contágio de que outras como a Delta.

Conforme o médico André Bendl, isso se dá visto que, a Ômicron entra na pessoa pela mucosa nasal, causando sintomas como renite, tosse e dor de cabeça. É por isso que a variante não causa tantas internações, como as outras, visto que as demais variantes como é o caso da Delta, entravam pelo pulmão, causando complicações respiratórias nas pessoas.

Diante desse cenário, a Secretaria entendeu que “o mais importante é combater a pandemia do novo coronavírus” e por isso, decidiu, juntamente com a prefeitura, por suspender as consultas eletivas, assim como o atendimento em algumas unidades, como foi o caso das de Palmital, Passinhos e Várzea do Padre. Nos demais postos, só serão realizados atendimentos de demandas necessárias. Enquanto isso, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) ficam concentrados, principalmente, no atendimento de pessoas com Covid ou sintomas gripais.

Os testes estão sendo realizados em dois pontos da cidade: O Centro de Atendimento ao Covid e a tenda montada na praia de Atlântida Sul. O doutor André aproveitou para explicar a questão dos testes, que estão sendo realizados em dois tipos: As pessoas sintomáticas fazem a coleta do RT-PCR, enquanto que os assintomáticos (sem sintomas) realizam o teste rápido. Conforme o médico, o primeiro é encaminhado ao Laboratório Central do Estado (Lacen), em Porto Alegre, o qual, tem demorado cerca de oito dias para ter o resultado pronto. Já o teste rápido (antígeno) dura na média de 30 minutos, mas com mais possibilidade de o resultado dar falso-negativo.

MUDANÇAS NO PERÍODO DE ISOLAMENTO – A Secretaria Estadual de Saúde (SES) divulgou na semana passada, algumas alterações do tempo de isolamento para pessoas com Covid ou suspeita da doença. O doutor André Bendl aproveitou para explicar as mudanças, detalhando cada situação. A seguir, veja como ficou os novos prazos:

Pessoa sem esquema vacinal completo – Isolamento domiciliar de 10 dias (a contar do início dos sintomas); Procurar novamente atendimento se houver febre persistente; Reforçar o uso de máscaras; Contactantes domiciliares assintomáticos podem manter atividades, desde que reforçados os cuidados de uso de máscara e distanciamento.

Pessoa com esquema vacinal completo e que não apresentou febre (ou assintomática) – Isolamento domiciliar de cinco dias; Procurar atendimento se apresentar febre no quarto ou quinto dia de isolamento; Reforçar o uso de máscaras, em especial por dez dias.Contactantes domiciliares assintomáticos podem manter atividades, desde que reforçados os cuidados de uso de máscara e distanciamento.

Pessoa com esquema vacinal completo que apresentou febre – Isolamento domiciliar de sete dias (a contar do início dos sintomas); Procurar atendimento se apresentar febre no sexto ou sétimo dia de isolamento; Reforçar o uso de máscaras, em especial por dez dias; Contactantes domiciliares assintomáticos podem manter atividades, desde que reforçados os cuidados de uso de máscara e distanciamento.

DECRETO MUNICIPAL – Começando a valer a partir de segunda-feira (17), o doutor André aproveitou para ressaltar as medidas de combate a Covid que estão presentes no novo Decreto Municipal que vão seguir valendo até o final de janeiro. O médico ressaltou a importância do “pacto comunitário”, para evitar aglomerações e destacou os principais cuidados que todos devemos tomar, como: utilização de máscaras e álcool em gel, higienização das mãos e ventilação natural dos ambientes.

VACINAÇÃO PARA AS CRIANÇAS

Entre segunda (17) e terça-feira (18), chega na região a 1ª remessa das vacinas da Pfizer destinadas as crianças entre cinco e 11 anos de idade. O Litoral Norte receberá 2.270, sendo 240 para Osório. Inicialmente, a vacinação vai ser feita por grupos, sendo 220 destinadas para crianças com comorbidades e quilombolas e as outras 20 para as crianças indígenas.

De acordo com o secretário Danjo, após o término desses grupos, a vacinação vai seguir na cidade, por idade, começando nas crianças com 11 anos e terminando nas com cinco anos de idade. Ao todo, Osório possui aproximadamente seis mil crianças nessa faixa etária. Vale destacar que, a vacinação deve começar a partir de quarta (19), e será realizada apenas no Posto Central. Para poder se vacinar, o menor precisa de autorização dos pais ou responsáveis, sendo acompanhado pelos mesmos no ato da aplicação da vacina. No caso daqueles com comorbidades, será necessária a comprovação com um atestado ou lado médico.

Em relação as demais vacinas para as crianças, a aplicação só vai acontecer nos postos de saúde dos bairros, para evitar aglomerações ou possíveis trocas na hora das doses serem aplicadas.

Antes de encerrar a live, o doutor André aproveitou para fazer um questionamento aos pais, visto que, as crianças só podem se vacinar com autorização dos responsáveis. “Será que vale a pena não vacinar e correr o risco de 2,7 mil vezes de ter o seu filho internado ou correr o risco de óbito caso ele seja contaminado pelo vírus? “, questionou Bendl. Ele destacou que a vacina da Pfizer já foi testada e aprovada por diversos órgãos de saúde, incluindo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Food and Drug Administration (FDA) – Agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos.

O médico ainda complementou afirmando que: “aqueles (pais) que não querem vacinar (os filhos) assumam o risco, mas não arrumem desculpas esfarrapadas. E aqueles que querem vacinar, tenham certeza que não falta comprovantes, provas para vacinar os seus filhos com segurança”, declarou André Bendl.

No final, o doutor André, mandou um abraço e um carinho para os familiares das 187 vítimas perdidas pela Covid em Osório, garantindo saber da dor que cada um passa até os dias de hoje e afirmando que todos os profissionais que atenderam o paciente sofrem juntos. Para finalizar, bastante emocionado, ele fez um apelo aos colegas da saúde: “Quero dar uma salva de palmas para os colegas da saúde e pedir que superem o cansaço, o stress, a pressão, as dificuldades e sigam em frente, para que possamos conseguir vencer esse momento e possamos voltar a quase normalidade”, finalizou o médico André Bendl.

