Secretaria de Saúde realiza vacinação nas Escolas

OSÓRIO – A Prefeitura municipal, por meio da Secretaria de Saúde, em parceria com a Secretaria de Educação, iniciou na quarta-feira (31/08), umaação de conscientização e vacinação das crianças nas Escolas do município. O objetivo é buscar aqueles que estão com atraso vacinal e ofertar a vacina contra a Poliomielite para as crianças de um a quatro anos de idade que ainda não estão imunizadas.

Para isso, as equipes de Saúde estarão fazendo um mutirão nos colégios.

A primeiro a receber a visita foi a Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Criança Feliz. Nesta quinta (1), o trabalho ocorre na Bem-Me-Quer. Já na sexta-feira (2), a ação será realizada na ‘Cantinho da Alegria’. A ideia é seguir com a imunização nas escolas até a primeira quinzena de outubro (veja cronograma completa no final da matéria).

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, cada dia uma escola contará com a verificação das cadernetas de vacinação e imunização contra a Polio. O secretário Danjo Renê afirmou que o município está organizado para aumentar o número de vacinados na cidade. “Com essa ação temos certeza que iremos aumentar a cobertura vacinal em Osório”, disse o secretário de Saúde.

SETEMBRO 1/9 Bem Me Quer 16/9 Vó Pedra 2/9 Cantinho da Alegria 21/9 Ângelo Gamba 5/9 Laranjinha 22/9 16 de Dezembro 6/9 Leonel de Moura Brizola 23/9 Ângelo G. Boff Guasselli 8/9 Marino Pereira Braga 26/9 General Cordeiro de Farias 9/9 Matheus Closs – Estrelinha do Mar 27/9 João Enet (só a tarde) 12/9 Nossa Senhora da Conceição 28/9 José Garibaldi 13/9 Paraíso da Criança 29/9 José Paulo da Silva 14/9 Professora Cristina 30/9 Luiz Francisco Panni 15/9 Santa Luzia – – OUTUBRO 3/10 Major Antônio de Alencar 6/10 Osvaldo Bastos 4/10 Osmany Martins Véras 7/10 Tuiuti 5/10 Osvaldo Amaral 10/10 MirkoLanfer

