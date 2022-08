Secretaria de Saúde realizará atividades no Agosto Dourado

OSÓRIO – O mês do Aleitamento Materno no Brasil foi instituído pela Lei no 13.435 de 2017. Este mês é conhecido como Agosto Dourado, por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação. A cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. Neste ano a Semana Mundial do Aleitamento Materno tem como lema Fortalecer a Amamentação: Educando e Apoiando. O tema busca enfatizar a importância da educação e da rede de apoio para fortalecer o aleitamento materno.

A pandemia causada pelo novo coronavírus reforçou, ainda mais, fatores como a importância da educação de todos sobre como oferecer as melhores condições para as mães que amamentam, os benefícios do leite materno e os riscos decorrentes de não oferecer essa possibilidade aos lactentes. Apesar dos benefícios conhecidos, amamentar ainda é um desafio, e as taxas de aleitamento exclusivo nos primeiros seis meses estão aquém do esperado em diversos países – entre eles o Brasil. O aleitamento exclusivo até o sexto mês de vida, se estendendo até os dois anos ou mais de idade, é um desafio às mães e uma meta das entidades voltadas à preservação da saúde (de mães e bebês).

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Programa Municipal de Aleitamento Materno (Pró-Mamá), durante todo o mês, estará realizando atividades em alusão ao Agosto Dourado. Entre terça (2) e quarta-feira (3), a equipe do Pró-Mamá participou de capacitação no Seminário Estadual de Aleitamento Materno. No próximo domingo (7), os servidores estarão do Bazar É Daqui Tem Valor, onde irão realizar orientações sobre amamentação, a partir das 14h e 30min.

A programação segue na segunda (8), quando será realizado um encontro com gestantes. A ação é no Posto Médico Central, a partir das 14h. No dia 19 de agosto, haverá roda de conversa com gestantes e os profissionais da rede de saúde no Hospital São Vicente de Paula (HSVP). Já no dia 29/08, às 8h, ocorre capacitação sobre o pré-natal odontológico para dentistas da rede de atenção primária, no Posto Médico Central. Além destas ações, todas as unidades de saúde do município estão se organizando para abordar o tema da amamentação de forma mais intensa durante todo o mês de agosto.

FOTO: Divulgação

