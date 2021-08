A Secretaria Estadual de Saúde (SES) realizou na última sexta-feira (30/07), o lançamento oficial da Semana do Aleitamento Materno. As ações que, ocorrem mundialmente, iniciaram no domingo (1) e seguem até o próximo sábado (8). A programação é alusiva ao Agosto Dourado, mês dedicado ao incentivo do aleitamento materno. Nesse ano, o tema é: “Proteger a amamentação: uma responsabilidade de todos”. Em Osório, as ações da Secretaria Municipal de Saúde podem ser vistas pelo Youtube da Equipe Pró-Mamá de Osório ou na Página do Facebook da prefeitura.

Amamentação na pandemia

O Ministério da Saúde recomenda a manutenção da amamentação durante a pandemia. A orientação leva em consideração os benefícios para a saúde da criança e da mulher, a ausência de constatações científicas significativas sobre a transmissão do coronavírus por meio do leite materno e o fato de não haver recomendação para a suspensão do aleitamento materno em decorrência da transmissão de outros vírus respiratórios. Nestes casos, a amamentação deve ocorrer desde que a mãe deseje e esteja em condições clínicas adequadas para fazê-lo.

Vantagens do aleitamento para as crianças

– Menos alergias, infecções, diarreias, doenças respiratórias e otites, além de menos chances de desenvolver obesidade e diabetes tipo 2.

– Alcançam melhor desempenho em testes de inteligência e se transformam em adultos mais saudáveis e produtivos.

– É o alimento mais completo para o bebê e tem tudo que ele precisa para se desenvolver de forma saudável até os seis meses de vida. A partir dos seis meses, a orientação é para que o bebê continue mamando até os dois anos ou mais e seja introduzida a alimentação complementar saudável.