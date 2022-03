OSÓRIO – A prefeitura, por meio da Secretaria municipal de Segurança Pública e Trânsito, encaminhou um Projeto de Lei (PL) a Câmara de Vereadores, no qual prevê alterações em relação ao estacionamento rotativo da cidade. Segundo o secretário da pasta, Moacir Galimberti, as mudanças foram apontadas após reunião realizada com a empresa responsável pelo serviço.

Galimberti afirmou que a nova proposta passa a ter fracionamento maior do tempo mínimo de cobrança. Caso o PL seja aprovado, o tempo mínimo passa ser de 30 minutos, por R$ 1,50. Se o condutor desejar utilizar a vaga por mais 30 minutos, o valor será de R$ 1,00. Outra alteração proposta será a isenção de cobrança para idosos e deficientes físicos pelo tempo máximo de duas horas. O projeto está em discussão na Câmara e deve ser votado até o final deste mês.

PROBLEMAS RELATOS PELA POPULAÇÃO

Em relação aos supostos problemas relatados por alguns empresários como o aplicativo que teria ficado fora do ar em grande parte da manhã de sábado do dia 05/03, o secretário Moacir constatou que realmente houve instabilidade no último sábado, porém pelo tempo de 1h.

Já no caso do número menor de monitores para atender a quantidade de vagas, Galimberti comentou que o contrato com a empresa exige sete amarelinhos (fiscais), pelo total de vagas da área e que, atualmente, a empresa possui nove monitores em atividade. Na opinião do secretário, muitos não têm paciência de aguardar o monitor.

MOTOCICLETAS A MOTOR

O secretário de Trânsito comentou que está buscando, junto ao novo Conselho Municipal de Trânsito, alguma providência em relação às bicicletas motorizadas que se tornou uma prática comum na cidade, expondo muitos jovens aos riscos do trânsito. Por mais que a legislação não cobre equipamento de segurança, habilitação, tendo em vista que essas bicicletas não atingem 50 cilindradas. “Vamos sentar com o pessoal do CHC porque algo precisa ser feito. Andam sem capacete, de chinelo, e andando no trânsito como se fosse moto, na contramão”, declarou Moacir Galimberti.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some