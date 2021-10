Após receber questionamentos na população, o secretário municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária, Fernando Campani, juntamente com sua equipe, esteve nessa semana vistoriando o gramado do campo de futebol da Vila Olímpica. A visita também atendeu o pedido da diretora do local, a professora Cida Santos.

Para quem não sabe, o gramado passa por infestação de ervas daninhas e uma baixa fertilidade do solo, devido à falta de irrigação. Após realizarem o diagnóstico, o secretário Campani afirmou que vai ser montado um projeto para recuperação do gramado, o qual deve ser iniciado nos próximos dias. Além da correção das questões nutricionais do gramado, também ocorrerá o controle de ervas concorrentes e biodinamização do solo.

Foto: PMO

