OSÓRIO – O prefeito Roger Caputi iniciou no dia seis de dezembro, uma série de lives para apresentar os resultados deste primeiro ano de governo. Na noite de segunda-feira (13), ocorreu a 2ª live, que contou com a presença do ex-secretário de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, Lucas Azevedo, e dos secretários municipais Danjo Renê (Saúde) e Renato Ferrari (Finanças).

O primeiro a falar foi Azevedo. Na área do Desenvolvimento, Lucas afirmou que teve o intuito de aproximar o empresário local com a prefeitura. Foi assim, que surgiu o “É Daqui Tem Valor”. “Foram mais de 200 empresas visitadas, onde a secretaria pode conhecer a realidade, as dificuldades e os anseios de cada um”, declarou Lucas Azevedo.

Conforme o ex-secretário, houve aceleração nos processos, sendo abertas mais de 550 empresas na cidade, nos últimos 10 meses. Um motivo para isso, foi a Secretaria ter usufruído da Lei Municipal de Incentivo, conseguindo atrair investimentos para o município e ao mesmo tempo, dando a garantia de que os empresários seriam amparados quando houvesse necessidade.

Um exemplo, é o Prudeic – Programa de Hora-Máquina para desenvolvimento local. Segundo Lucas, o projeto, que está em trâmite na Câmara de Vereadores, vai dar amparo aos empresários que vierem se instalar na cidade, podendo contar com o auxílio da prefeitura para atender eventuais demandas e necessidades.

Crescimento de atividades – Só na área da construção foram mais de 20 empresas instaladas. Essa, por sinal, foi uma das que mais cresceu desde janeiro de 2021. Até o momento foram três mil lotes liberados, sem contar outros três mil que estão aguardando liberação.

Foram instalados 18 novos postos de food trucks na cidade. Também foram realizadas quatro concessões de uso de bem público, onde imóveis do município que estavam abandonados passaram a ser utilizados por novas empresas.

É válido destacar também a valorização dos artesãos. Os mais de 200 profissionais cadastrados viram a criação do Bazar É Daqui Tem Valor, espaço que passou a dar mais visibilidade aos produtos produzidos pelos moradores locais.

E vem novidade para 2022. Deve entrar em funcionamento no próximo ano o ‘Cidade Empreendedora’, projeto realizado por meio de um convênio da prefeitura com o Senai. Também está prevista a instalação da Casa do Empreendedor, local específico para atender o empresariado, onde vão ser realizados cursos de capacitação, palestras, entre outras atividades.

Lucas Azevedo ainda informou que já está em andamento uma ação de viabilização local para a instalação de novas empresas e indústrias no bairro Industrial. Segundo ele, o projeto está em fase de licitação para conseguir a licença ambiental e, se tudo der certo, já pode iniciar a partir de 2022. Para fechar, o ex-secretário municipal, sem citar nomes, ainda garantiu a instalação de sete novas empresas na cidade, sendo que três delas só estão aguardando a construção de um pavilhão (o qual já está em andamento) para se instalarem no município.

SECRETARIA DE FINANÇAS

Dando continuidade, o secretário Renato Ferrari falou sobre o seu trabalho nesses primeiros 11 meses de governo. Ele ressaltou a dificuldade que foi lidar com os diversos problemas orçamentários deixados na gestão anterior, agravados pela pandemia. Uma das áreas mais afetadas foi a da Saúde, que não tinha orçamento suficiente para os cuidados com a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), problema que ainda segue sendo trabalhado para ser resolvido.

Mesmo com a falta de recursos, o secretário de Saúde Danjo Renê afirmou que as contas da UPA estão sendo pagas. “Aumentamos a fiscalização e estamos cumprindo com as obrigações. Até as reclamações diminuíram do início do ano para cá, devido a melhoria de qualidade no atendimento, tanto na UPA, quanto no CER”, afirmou o secretário de Saúde.

A Secretaria de Finanças também teve que lidar com o pagamento dos precatórios, tanto os de 2021, quanto os anteriores, que não haviam sido pagos pela gestão anterior. Com isso, foi necessário um corte de orçamento nas secretarias para conseguir atingir o valor de seis milhões de reais, para pagar parte da dívida, por meio do acordo formalizado entre o município o Tribunal de Justiça.

Em meio a esse cenário, o município, segundo o secretário Ferrari, ainda deve fechar o ano com as contas em dia e um orçamento superior aos R$ 232 milhões previsto inicialmente. Fernando aproveitou a oportunidade para anunciar a data de pagamento da 2ª parcela do 13º salário para os servidores municipais, o qual ocorreu na quarta-feira (15). “Antes de dar o aumento o importante é o pagamento em dia. Claro que queremos dar aumento, mas dentro da nossa realidade, não afetando as finanças do município”, afirmou o secretário Renato Ferrari.

Ainda na parte dos pagamentos, o secretário de Finanças disse que o pagamento do Vale Alimentação deve ocorrer na próxima quarta (22). Já o pagamento da Folha, deve acontecer até 28 de dezembro, podendo ser antecipado conforme o dinheiro recebido pela prefeitura até lá. Para fechar, Ferrari ainda falou sobre o aumento do Vale Alimentação para 2022. A ideia é, segundo ele, passar de 28 para 34 reais por trabalhador. “O objetivo é que todos possam receber o mesmo valor, mas para isso, é necessário realizar alterações na Lei”, ressaltou Renato.

Para finalizar a questão das finanças do município, o prefeito Roger fez questão de ressaltar o aumento de 34% no IPTU para 2021, decisão tomada pelo governo anterior. Vale destacar que também haverá aumento para o ano que vem, mas de aproximadamente 11%.

SECRETARIA DE SAÚDE

Essa é de longe a Secretaria que teve mais trabalho por causa da pandemia. Logo nos primeiros dias, depois que assumiu, o secretário Danjo se deparou com o início da vacinação e não teve nem tempo para realizar a transição, visto que deveria colocar em ação as atividades de combate ao novo coronavírus.

Entre as ações, Renê destacou os drive thru de vacinação, a Central Covid, a Reabilitação Pós-Covid, mas principalmente a vacinação da Feira do Produtor, ato que chamou de “golaço” no combate a proliferação da doença.

Entre outras ações desenvolvidas durante os 11 meses de governo, o secretário de Saúde também lembrou do aumento na disponibilidade de exames para cada paciente (de cinco para 10); na distribuição de mais serviços de atendimentos em postos de saúde mais afastados do Centro; a oferta de novos exames como a ecografia morfológica; e também o desenvolvimento de diferentes programas na cidade.

Um deles está relacionado com a questão do autismo: o Projeto de instalação do Centro de Atendimento Integrado à Saúde do Educando (Caise), o qual já foi aprovado pelo Legislativo osoriense, e está no processo de credenciamento dos profissionais que vão atuar no local. Outro projeto realizado foi a implantação do App SUS – um programa de educação permanente (continuada) dos profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS). Desde setembro, os servidores da Saúde da cidade têm passado por cursos profissionalizantes, palestras e outras atividades que auxiliam no melhor atendimento à população.

SEM MÁGOAS

Lucas Azevedo fez questão de deixar bem claro que não houve nenhuma rusga entre ele e Ferrari ou o prefeito Roger, como estava sendo falado nos boatos que se espalharam pela cidade. Em clima de despedida, os secretários aproveitaram para desejar boa sorte ao agora ex-colega, Lucas Azevedo, que retornaria Câmara de Vereadores na noite de terça-feira (14).

“Desejo sucesso na caminhada. Sei que vai seguir exercendo um excelente trabalho como fez aqui”, declarou Danjo Renê. Já o secretário Renato Ferrari aproveitou para ressaltar a criatividade de Lucas, que, segundo ele, teve “criatividade para fazer (diversas ações) com pouco recurso”.

O prefeito Roger também aproveitou para falar algumas palavras. “Parabéns pelo excelente trabalho. Vai tranquilo. Pode ter certeza que enquanto esteve aqui (na prefeitura) você desempenhou o seu trabalho como deveria ser. Buscando parcerias. Isso é administrar. E agora retorna para a Câmara, onde vai seguir defendendo as ideias do governo: de zelo, de cuidado com as pessoas; nos ajudando e contribuindo com o município de Osório”.

Foto: Divulgação

