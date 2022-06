Sede dos Bombeiros de Santo Antônio recebe melhorias

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) de Santo Antônio da Patrulha (SAP) inaugurou, na última sexta-feira (6), a ampliação de sua sede. A cerimônia contou com diversas autoridades do município como o prefeito Rodrigo Massulo; o vice-prefeito Marcelo Gaúcho; o presidente da Câmara de Vereadores, André Selistre; o vereador João Luís Bacana; o secretário municipal da Cultura, Turismo e Esporte, Sérgio Canário; o comandante da 1ª Companhia do 9º Batalhão do CBM, o major Jocemarlon Acunha Pereira; e o Comandante do 4º Pelotão do CBM, o tenente Joel Cardoso.

Rodrigo Massulo destacou a importância do trabalho dos bombeiros no município, bem como sua disposição em atender prontamente as demandas da comunidade. “Participar desse momento que representa um avanço para o bom andamento das ações do Corpo de Bombeiros em nossa cidade é motivo de orgulho para a administração municipal. Deixo aqui meus cumprimentos pela conquista e minha gratidão, em nome de todos os patrulhenses, pelo trabalho incansável dessa corporação”, declarou o prefeito de SAP.

As tratativas para a ampliação das estruturas do quartel iniciaram no ano de 2021, com projeto aprovado em 2022. O investimento total na obra foi de quase R$ 90 mil, dos quais R$ 75 mil vieram da Câmara de Santo Antônio e o restante, cerca de R$ 15 mil, da prefeitura. A ampliação é de 48 metros quadrados (m2), abrangendo a garagem para a viatura de resgate e anexo para a sala de limpeza, onde são higienizados os materiais e equipamentos usados nos atendimentos pré-hospitalares.

