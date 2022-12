Segundo suspeito de envolvimento em morte de motorista de aplicativo é preso

A Polícia Civil (PC) prendeu na sexta-feira (2), o segundo suspeito de envolvimento na morte de Antonio Carlos Gomes Zanoni Junior. O motorista de aplicativo, de 32 anos de idade, foi encontrado morto dentro do seu carro em frente a um supermercado de Balneário Pinhal, na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco. O crime aconteceu na tarde da última segunda (28/11).

Segundo a Brigada Militar (BM), um homem armado teria se aproximado do carro e atirado contra o motorista. Após ter cometido o crime, o indivíduo teria fugido em outro automóvel. Após analisar as imagens de câmeras de segurança, somadas as informações recebidas no local do crime, os Policiais Militares (PMs), com auxílio da PC, conseguiram localizar um suspeito de envolvimento no homicídio. O homem foi encontrado na noite de segunda (28/11), em uma casa no Parque dos Pinos, em Cidreira.

No local foi apreendido um Corsa de cor azul, o qual, de acordo com a Brigada, teria sido utilizado durante o crime. A Polícia, o homem, de 42 anos, confessou a participação no homicídio. Ele afirmou ter levado o atirador até Pinhal e depois o auxiliou na fuga. O indivíduo, que possui antecedentes por lesão corporal, receptação e posse de entorpecentes, foi preso e levado à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência.

SEGUNDA PRISÃO

O segundo suspeito de envolvimento no crime foi localizado em uma residência na cidade de Viamão, na região Metropolitana. Conforme o delegado Rodrigo Nunes, responsável pelo caso, o indivíduo foi ouvido e encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. É válido ressaltar que o homicídio segue sendo investigado pela Polícia.