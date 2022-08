Sem licença da ETE, Loteamento Campestre sofre sem tratamento de esgoto

OSÓRIO – Um dos mais belos empreendimentos da cidade, o loteamento Campestre, localizado no Bairro Glória, permanece sem solução para o tratamento de esgoto. Com grande parte de lotes vendidos, moradores atuais e futuros estão preocupados com a problemática. A situação se deve em razão da estação de tratamento (ETE) que permanece sem licença de operação, devido uma ação judicial promovida pelo município de Santo Antônio da Patrulha.

Na segunda-feira (1), uma reunião em busca de soluções aconteceu com representantes, e moradores do loteamento na Câmara de Vereadores. Sem a presença de representantes do executivo, o grupo buscou respostas no gabinete do Prefeito Roger Caputi.

De acordo com o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária, Dirlei Souza, o setor jurídico da prefeitura segue em negociação com a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) na busca de licença provisória da ETE, tendo em vista que, segundo a empresa, o sistema de tratamento está concluído, restando apenas a liberação no âmbito legal.

O secretário afirmou que até mesmo as alternativas que seria a colocação dos resíduos, com quase 97%, em reuso nas lavouras e campos, não será considerado pelo juizado de Santo Antônio sem a liberação da operação. Outra alternativa apresentada aos empreendedores é que as estruturas invistam nas próprias estações de tratamento de esgoto. Já a proposta do município é uma licença provisória de ao menos dois meses, e por meio de estudos comprovar a pureza da água tratada. A expectativa que uma nova decisão seja anunciada nos próximos dias.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some