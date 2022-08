Semana da Inclusão termina no sábado

OSÓRIO – Entre os dias 21 e 27 de agosto acontece a Semana da Inclusão. O evento realizado pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, tem como tema neste ano: Superar barreiras para garantir inclusão. O objetivo é proporcionar a todos um espaço de discussão, reflexão, aprendizagem e socialização de experiências que contribuam para uma educação inclusiva, que respeite as diferenças e, estimule o protagonismo.

A abertura oficial ocorreu na tarde de segunda-feira (22), na Câmara de Vereadores. Estiveram presentes o prefeito Roger Caputi; o secretário de Educação Dilson Maciel; a secretária de Saúde em exercício, Tailete Panzer; o vice-presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Roberto Dellamora; a diretora da Apae, Katu Cardoso; e o coordenador do Centro de Atendimento Integrado à Saúde do Educando (Caise). O prefeito Roger Caputi destacou a importância da realização do evento no município. “Nossa administração tem criado políticas públicas que visam superar essas barreiras que temos hoje e com isso garantir a inclusão de todos”, declarou.

Logo após a abertura, foi realizada uma apresentação artística com a banda formada pelos alunos da Apae. Na sequência, ocorreu uma roda de conversa com representantes da Apae, do Caise e do Campus da Universidade Estadual do RS (Uergs), onde foi discutido o ‘Falar de Inclusão’.

Câmara de Vereadores recebeu apresentação da Banda da Apae. – Foto: Divulgação

ENCONTRO DAS APAES

Durante terça-feira (23), ocorreu em Tramandaí o 30° Encontro Apaeano, que foi realizado na Sede Campestre com a participação dos municípios da região litorânea, incluindo a Apae Osório. O evento contou com a participação do prefeito de Tramandaí, Luiz Carlos Gauto. Na oportunidade, foi promovida uma socialização dos alunos das diversas instituições, além de atividades e a escolha do Garoto e Garota Apaeano 2022.

Apae Osório presente no 30° Encontro Apaeano, em Tramandaí. – Foto: Divulgação

SEQUÊNCIA DA PROGRAMAÇÃO

As atividades seguiram na quarta (24), onde ocorreu uma mostra pedagógica no Largo dos Estudantes Sônia Chemale. Já na noite de quarta-feira, a Biblioteca Municipal Fernandes Bastos, recebeu o ‘Relatos de Experiências: Família como protagonista no percurso da inclusão’. A programação, que é totalmente gratuita, se encerrará no sábado (27), na Lagoa do Marcelino, com diversas atividades realizadas pelo Sesc, a partir das 9h.

