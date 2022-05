Semana do Hip Hop acontecerá no domingo

OSÓRIO – A prefeitura, por meio da Assessoria de Cultura, realizará no próximo domingo (22), no Largo dos Estudantes Sônia Chemale, a Semana Hip Hop. O evento gratuito ocorre em parceria com a Assessoria de Turismo e inicia às 15h. Estão previstos diversos shows e apresentações com artistas e grupos da cidade e da região (veja programação completa no final da matéria).

Vale ressaltar que durante a semana, escolas do município receberam visitadas para divulgação do evento e também para levar conhecimento da história Hip Hop e apresentações musicais. O coordenador de Cultura, Alesson Santos destaca a importância da participação da juventude e dos estudantes em projetos culturais e sociais que são oferecidos pela Assessoria de Cultura, por meio da prefeitura local.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some